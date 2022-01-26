Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola ve Kemal Kahraman olayı nedir? Ezgi Mola neden şikayetçi oldu?

Daha önce Ezgi Mola ile bir diş macunu reklamında beraber poz verdiği bilinen Kemal Kahraman, Ezgi Mola'yı taciz iddiaları ile gündeme geldi. Mola’nın iddiasına göre, 2016 senesinde bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve ünlü isme çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola’nın bütün oyunlarına gelmeye başladı. Peki Kemal Kahraman kimdir?

KEMAL KAHRAMAN KİMDİR?

Daha önce reklam afişinde Ezgi Mola ile yer alan Kemal Kahraman'ın müzikle ilgilendiği bilinmekte. Oyuncunun karşısına tekrar tekrar çıkan Kahraman, bir gün Mola'ya “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi. Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” diyerek tersledi. Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüdü ve “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi.

Mola'nın şikayeti sonrası savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı buldu ve Kemal Kahraman’a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Oyuncu Ezgi Mola, Kemal Kahraman ile daha önce bir diş macunu reklam filminin afişinde beraber yer almıştı.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Mola, baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başlamıştır. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan isim ardından eğitimlerine devam etmiştir. Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi olmuştur. Lise eğitimi sonrası Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım atmıştır. 2002 senesinde Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol almıştır.

Mola, 2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılmıştır. Genç oyuncu, 2005 yazında ise BKM yapımı olan Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer almıştır. 2005 yılında Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde rol almıştır. Başarılı oyuncu, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmıştır.



