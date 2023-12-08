Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmeziydi! Yeşilçam'ın gizli kahramanı İhsan Yüce'nin kızı bakın kim çıktı

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu İhsan Yüce 62 yıllık ömrüne 169 film, 59 senaryo, 10 yönetmenlik çalışması sığdırdı. Kemal Sunal'ın başrolünü paylaştığı 'Kibar Feyzo' da dahil olmak üzere çok sayıda yapımda rol alan başarılı oyuncu 1991 yılında aramızdan ayrıldı.

ALTIN YUMRU FİLMİ İLE SİNEMAYA GEÇİŞ YAPMIŞTI

Sanat yaşamına 1952'de İzmir'de Halk ve Çocuk Tiyatrosunda başlayan Yüce, uzun yıllar sahnede seyirci karşısına çıktı.

Altın Yumru filmi ile oyuncu olarak sinemaya geçiş yapan usta oyuncu Senede Bir Gün, Bir Millet Uyanıyor, Sürtüğün Kızı gibi filmlerde rol aldı. Yüce, 1976 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde İşte Hayat filmindeki kompozisyonu ile 'En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu'; 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Derya Gülü isimli filmdeki rolüyle 'En Başarılı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

USTA İSMİN KIZI AİLESİYLE SAKİN BİR HAYAT SÜRÜYOR

Hayatı Erhan Tuncer tarafından "Gül Gibi Zabıta Dururken Kızını Çöpçüye Veren Adam" adıyla 2020 yılında kitap olarak yayınlanan Yeşilçam'ın gizli kahramanı İhsan Yüce'nin kızı ise sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Usta ismin kızı Aslı Yüce, ailesiyle sakin bir hayat sürdürüyor.

İşte Yeşilçam'ın emektar oyuncusu İhsan Yüce'nin kızı Aslı Yüce:









