Kemal Sunal'ın ailesi telif davası açmıştı! Yargıtay’dan emsal karar çıktı

Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Çöbçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban Gibi efsane filmlerin unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal'ın filmleri için ailesi tarafından açılan telif hakkı davası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle 10 yıl sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararla noktalandı.

Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın mirasçıları Ali Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Hafize Gülderen Sunal, 10 yıl önce avukatları aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlanması ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre; mahkemeye verilen dava dilekçesinde, Kemal Sunal'ın 1970 ve 1990'lı yıllarda rol aldığı 45 filminin, sinema gösterimi dışında yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığı, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığı belirtilerek filmlerin yayınlanmasına ilişkin 3 ayrı firmadan 'telif hakkı' talep edildi. Dilekçede davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde mirasçılarına herhangi bir telif ödenmediği belirtti.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın ailesinin, sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimi dışında (televizyon, internet, dijital platformlar vb) yayınlanmasına ilişkin açtığı dava haklı bulundu ve aileye telif hakkı ödenmesi kararlaştırıldı.

Genel Kurul'un kararında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 27'nci maddesine atıf yapılarak, bu maddede 20 yıl olan koruma süresinin 70 yıla uzatıldığı, "yeni ve öngörülemeyen yayın alanlarının" çıktığı belirtildi. Bu karar, Yeşilçam yıldızları ve onların mirasçıları için de emsal olacak.



