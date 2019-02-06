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Kemik suyu neden bu kadar popüler?

Müge Başer Bozok Müge Başer Bozok
KEŞFET HABERLERİ  | 06.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Cilt sağlığının yanında kemik ve kas gelişimi üzeride de olumlu etkilere sahip kemik suyunun tüketimini son dönemlerde oldukça sık duymaktayız. Peki sizce kemik suyunu bu kadar popüler yapan etken nedir?

Kemik suyu neden bu kadar popüler?

Bu yıl popülaritesi biraz daha ivme kazansa da aslında kemik suyu yıllardır hep vardı. İlk olarak paleo diyeti ile taş devri yaşamında kendini göstermiş, sonrasında mutfaklarımıza ve rutin beslenmemize girmişti.

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Basitçe anlatmak gerekirse tavuk, hindi, ördek ya da dana etinin baharat eklenerek ya da sade şekilde kemik ve bağ dokusu ile birlikte kaynatılması sonucu kemik suyu elde edilir. Isı ile kemik ve deri dokusunun aralarından sızarak ortaya çıkan kolajen dokunun yaşlanma karşıtı olduğu, cildi daha sağlıklı hale getirdiği de pek çok araştırmaya konu olup olumlu sonuçlar alınmıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta kemik suyu elde edilip süzüldükten sonra tekrar blenderdan geçirmemek, oluşan kolajen dokunun ve proteinlerin yapısını bozmadan saklayabilmek gerektiğidir.

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Halk arasında iştah açıcı gibi düşünülse de aslında kilo kaybetme döneminde doğru kombinasyonlar ile iyi bir seçenektir. Vücuda sağladığı vitamin, mineral ve aminoasitler sayesinde daha kaliteli uyku, daha sağlıklı bir cilt ve daha iyi çalışan bir sindirim sistemini bize sağlamaktadır. Bu sayede metabolizmayı iyi desteklemekte ve kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır.
Vücudumuz normalde kolajen üretmektedir. Üretilen kolajen doku yaş ilerledikçe (özellikle 25 yaşından sonra) azaldığından yerine koymak, beslenmemizde kolajen içerikli besinlere yer vermek ya da takviye almak gereklidir. Aksi takdirde cildin elastikiyeti bozulabilmekte, kırışıklıklar baş gösterebilmektedir. Kemik suyu tüketmek de bunu önlemeye yardımcı olabilmektedir.

Peki diyetinize kemik suyunu nasıl dahil edebilirsiniz?

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Fasya dokusu ve kemikli et ile birlikte kaynattığınız hazırladığınız kemik suyunu ister tükettiğiniz çorbalara ekleyin isterseniz pişirirken yemeklerin suyuna ekleyin. Yemeğin besleyiciliğini arttırırken aynı zamanda kemik ve cilt için de olumlu bir etki sağlamış olacaksınız. Eğer fazlaca kemik suyunuz varsa buzluğa atıp -18/ -21 derecede 3 ay kadar saklayabileceğinizi ve sonrasında çıkarıp dilediğiniz gibi kullanabileceğinizi de hatırlatmakta fayda var.

Yemekler ile alamıyorsanız ya da aldığınız kadarının yeterli geldiğini düşünmüyorsanız doktorunuza da danışarak takviye olarak kolajen ürünlerinden de yararlanabilirsiniz.

Instagram: @dytmugebozok

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