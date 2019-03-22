Kemoterapi tedavisinin yan etkileri nelerdir?

Kemoterapi, vücutta oluşan kanser hücrelerinin etkisiz hale getirmek ve kontrol altına almak için ilaçlar yardımıyla yapılan bir tedavidir. Kemoterapi tedavisi tek başına uygulanabileceği gibi cerrahi uygulamalar ya da radyoterapi eşliğinde de uygulanabilir.

Kemoterapi ilaçları kanserli hücrelere müdahale ederken aynı zamanda sağlıklı hücrelere de etki etmektedir. Bundan dolayı kemoterapi tedavisi uygulanan hastalarda bazı yan etkiler görülebilmektedir.

Kemoterapi tedavisi süreçlerinde görülebilecek yan etkiler şu şekildedir:

Halsizlik:

Kemoterapi tedavilerinde bulantı ve kusma çok sık görülebilen yan etkilerdendir. Halsizliğin nedeni anemi olarak adlandırdığımız kansızlık olabileceği gibi psikolojik nedenlerle de olabilmektedir. Eğer ki neden kansızlıksa “kan transfüzyonu” ile bu sorunun üstesinden gelinebilir.

Kan transfüzyonu, kan veya kan ürünlerinin bireyin dolaşım sistemine verilmesi işlemidir. Eğer halsizlik nedeni psikolojik bir durumdan kaynaklanıyorsa, bununla ilgili olarak profesyonel bir yardım alınması gereklidir.