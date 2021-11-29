Ken Bebek olmak için yola çıkmıştı! Jessica Alves minik mayosuyla pozlar verdi

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek'e benzemeye çalışırken kadın oldu. Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirmişti.

Estetik için sık sık Türkiye'ye gelen Jessica Alves son olarak paylaşımlarıyla dikkat çekti. Jessica Alves pembe üzerine küçük gelen ve silikon göğüslerinin neredeyse açıkta bırakan mayosuyla pozlar verdi.

YARDIM İÇİN SOYUNDU

2022 takviminde yer almak için bu pozları veren Alve tüp mide ameliyatı da olmuş ve ardından zayıflamıştı. Verdiği kiloları da sergilemeye çalışan Alves pozlarını sosyal medyada da paylaştı.

Ünlü isim takviminin tüm satışlarından elde edilen gelirin, memleketi Brezilya'daki bir trans kadın topluluğuna gideceğini açıkladı.



