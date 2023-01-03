Ken Block kimdir, kaç yaşında, nereli? Efsane ralli pilotu Ken Block hayatını kaybetti!

Ken Block dün geçirdiği snowmobile (kar motosikleti) kazası sonucu hayatını kaybetti. 2005 yılında profesyonel ralli hayatına başlayan sporcu yaptığı driftlerle adını duyurmuştu. Ölüm haberi ile sevenlerini yasa boğan Block'un kim olduğu, ralli hayatı merak ediliyor. Peki Ken Block kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü rallicinin merak edilen hayatı...

KEN BLOCK KİMDİR?

Ken Block 21 Kasım 1967 Kaliforniya Long Beach doğumludur. Profesyonel ralli pilotudur. Ken Block birçok ekstrem sporla ilgilenmektedir ancak sadece ralli yönü bilinmektedir. 18 podyumu ve 7 yarış galibiyeti bulunan sporcu adını sadece ralli pilotu olarak değil yaptığı driftlerle de duyurmuştu. Aynı zamanda ayakkabı tasarımcısı ve geliştiricisi olan Block, DC Shoes'un da 2004'e kadar sahibiydi.

Ken Block aynı zamanda skateboarding, snowboard ve motokros spor dalları ile de ilgilenmektedir. Aslında ismini ralli ile duyurmuş birisi değildir. 55 yaşındaki dünyaca ünlü pilot, geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetti

