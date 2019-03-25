Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat ile ilgili yeni iddia

2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. Çift konuyla ilgili sessizliğini korurken, Saat'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dedikoduları alevlendiriyordu.
İkili arasındaki son boşanma iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Kenan Doğulu cephesinden açıklama gelirken, Beren Saat ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Saat ve Doğulu'nun 28 Mart Perşembe günü anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi.
İkinci Sayfa programının haberine göre; çift ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Beren Saat'in yeni bir eve taşınacağı konuşuluyor.
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