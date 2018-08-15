Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi

Doğduğunda mosmor bir bebek olarak dünyaya gelen Tuğba Bozkurt'a doktorlar 7 yaşına kadar ömür biçti.

Sonra 3 yaşında yüzde 3 yaşama şansı olan bir ameliyata girdi ve hayatı yeniden kazandı.

12 yaşına geldiğinde de çarpıntı ile tanıştı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar nabzını düşürmek için bir dizi işlem uyguladı.

O günlerde Kenan Doğulu'ya büyük bir hayranlık duyan Tuğba'nın hastane odası onun fotoğrafları ile doluydu.

KENAN DOĞULU'YU GÖRÜNCE NABZI 190'A ÇIKTI

Doktorlar da nabzını yükseltmek için heyecanlanması gerektiğini söylediklerinde annesinin de aklına Kenan Doğulu'yu çağırmak gelmiş ve kendisi ona sürpriz yaparak hastanede ziyaret etmişti.

30-40'larda seyreden nabzı Kenan Doğulu'yu gördüğünde 190'a çıktı.

Lise dönemlerinde de holter adı verilen ağır bir makine ile gezmek zorunda kaldı ve okul kıyafetleri giyemedi.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

15 yaşında da bir daha asla anne olamayacağını öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Zaman ilerledi ve 2007 yılında da yüzde 3 yaşama şansının olduğu bir ameliyattan daha başarı ile çıktı.