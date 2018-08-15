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Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

Doğduğunda doktorların "7 yaşına kadar yaşar" dediği, küçük yaşta kalbine takılan pille hayata tutunan Tuğba Bozkurt, yıllar önce yanına gelen Kenan Doğulu ile tekrar görüşecek.

Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi

Doğduğunda mosmor bir bebek olarak dünyaya gelen Tuğba Bozkurt'a doktorlar 7 yaşına kadar ömür biçti.

Sonra 3 yaşında yüzde 3 yaşama şansı olan bir ameliyata girdi ve hayatı yeniden kazandı.

12 yaşına geldiğinde de çarpıntı ile tanıştı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar nabzını düşürmek için bir dizi işlem uyguladı.

O günlerde Kenan Doğulu'ya büyük bir hayranlık duyan Tuğba'nın hastane odası onun fotoğrafları ile doluydu.

KENAN DOĞULU'YU GÖRÜNCE NABZI 190'A ÇIKTI

Doktorlar da nabzını yükseltmek için heyecanlanması gerektiğini söylediklerinde annesinin de aklına Kenan Doğulu'yu çağırmak gelmiş ve kendisi ona sürpriz yaparak hastanede ziyaret etmişti.

30-40'larda seyreden nabzı Kenan Doğulu'yu gördüğünde 190'a çıktı.

Lise dönemlerinde de holter adı verilen ağır bir makine ile gezmek zorunda kaldı ve okul kıyafetleri giyemedi.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

15 yaşında da bir daha asla anne olamayacağını öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Zaman ilerledi ve 2007 yılında da yüzde 3 yaşama şansının olduğu bir ameliyattan daha başarı ile çıktı.

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''BİR MUCİZEYE İHTİYACIM VAR''

O gün bugündür mücadeleye devam eden Tuğba Bozkurt, bir ay önce üzücü bir haber aldığını sosyal medya üzerinden takipçilerine şu sözlerle duyurdu:

"Bir ay önce karın şişliği ile gittiğim doktorda, karaciğerimin şiştiğini ve kalp doktorumu aramam gerektiğini söylediler. Sonrasında da akciğer basıncımın düşmesi için ilaç kullanmaya başladım. Eylül ayına kadar akciğer basıncım düşmezse hem kalp hem de akciğer için nakil sırasına gireceğim ve ben şimdi bir mucize olmasını bekliyorum. Kullandığım ilaçların akciğer basıncımı düşürmesini ve sadece kalp için organ sırasına girmek istiyorum."

Tuğba Bozkurt'un şimdi Kenan Doğulu'dan bir ricası var. Kalp nakli öncesi tekrar görüşmek istiyor.

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''YANINA GELİP SARILACAĞIM SANA''
Tuğba Bozkurt'un bu isteğini Kenan Doğulu geri çevirmedi ve cevap verdi. Kenen Doğulu Tuğba'nın paylaşımının altına şu notu düştü:''Geleceğim yanına, sarılacağım sana. Kalp yenileceğiz, hasret gidereceğiz ilk fırsatta''

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Anahtar Kelimeler:
kenan doğulu Tuğba Bozkurt kalp hastası

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