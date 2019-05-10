Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu? Doğulu sessizliğini bozdu

Sık sık boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında dedikodular sürerken ikili bu iddialara bu zamana kadar hiç yorum yapmamıştı.

Beren Saat ile evleri ayırdıkları konuşulan Kenan Doğulu, boşanma iddialarına en sonunda yanıt verdi. Doğulu açıklamasında şunları söyledi:

"İnsanları ilgilendiren bir şey olursa biz açıklama yaparız, anons da ederiz ama yok. Şu an iki kişi arasında olan bir şey. Beren sette ve çok yoğun.

Yaptığınız her negatif haber arkadaşlarımızı, ailemizi, bizi ister istemez üzüyor. Negatif haberlerle insanları üzmeyin."

