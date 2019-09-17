Kenan İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak mı?

Birbirinden iddialı dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra uzun süredir sevenlerinden uzak kalan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere yansıdı.

Bir klasik giyim mağazasına hızlı adımlarla giren İmirzalıoğlu, kısa sürede bir kaç ürün denedikten sonra geldiği gibi hızlı adımlar ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile selamlaşan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Murat Yıldırım'ın yerine Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu olup olmayacağına dair sorulara ise yalnızca gülümseyerek yanıt verdi.

Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen İmirzalıoğlu yorum yapmamayı tercih etti! (Habertürk)



