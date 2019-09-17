Mynet Trend

Kenan İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak mı?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun geleceği iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu bu sorulara yanıt vermedi.

Kenan İmirzalıoğlu 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak mı?

Birbirinden iddialı dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra uzun süredir sevenlerinden uzak kalan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geride bıraktığımız gün İstinye'de objektiflere yansıdı.

Bir klasik giyim mağazasına hızlı adımlarla giren İmirzalıoğlu, kısa sürede bir kaç ürün denedikten sonra geldiği gibi hızlı adımlar ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile selamlaşan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Murat Yıldırım'ın yerine Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu olup olmayacağına dair sorulara ise yalnızca gülümseyerek yanıt verdi.

Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen İmirzalıoğlu yorum yapmamayı tercih etti! (Habertürk)


PARTNER İşte o fotoğrafların perde arkası! İşte o fotoğrafların perde arkası!
Kızı da annesinin izinden gitti! Dans şovKızı da annesinin izinden gitti! Dans şov
21 yıl sonra geri döndüler! 21 yıl sonra geri döndüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çukur'da! Aliço'nun gizemli babası ortaya çıktı

İkinci Göbeklitepe heyecanı!

İkinci Göbeklitepe heyecanı!

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Sorguda söylediği 'pes' dedirtti

Eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Sorguda söylediği 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burçin Orhon’un kızı annesinin izinden gitti

Kızı da annesinin izinden gitti! Dans şov

Grup Laçin 21 yıl sonra geri döndü

21 yıl sonra geri döndüler!

Yasemin Allen annesi Suna Yıldızoğlu'na kavuştu

Anne kız kavuştu!

Stella Maxwell dekoltesiyle zorlandı

Ne yapsa olmadı! Frikik verdi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil müjdeyi verdi

Yasmin müjdeyi verdi! 'Eski günlerine döndü'

Yonca Evcimik yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı!

Yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı! 'Gösteri yeni başlıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.