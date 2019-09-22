Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'den ilk görüntüler

Murat Yıldırım’ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yeni sunucusu olacağı konuşulan Kenan İmirzalıoğlu bu haberleri geçtiğimiz gün doğruladı.

Ünlü oyuncu “Basında çıkan haberler doğru, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasını artık ben sunacağım. Program öncesi son hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun bu açıklamasının ardından “Kim Milyoner Olmak İster” resmi Instagram hesabı "Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yakında atv'de!" notuyla bir fragman yayınladı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun hayranları bu haberle ise ikiye bölündü; bir kısım yakışıklı oyuncunun oyunculukla ekrana gelmesini isterken bir kısım ise kendisine sunuculuğun da yakışacağını söyledi.



