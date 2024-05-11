Kenan İmirzalıoğlu sorulan soru karşısında ciddiyetini koruyamadı! Sunucu gülme krizine girdi! "Lütfen kusura bakmayın "

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 30 bin TL değerindeki soruya İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki çok konuşuldu.

Programa katılan bir yarışmacı bütün sorulara cevap verip altıncı soruya kadar geldi. 6'ıncı soru sesli bir soruydu. Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış şarkı sosyal medyada olay oldu.

Garip sesi duyan Kenan İmirzalıoğlu sesli soru karşısında ciddiyetini koruyamadı. İmirzalıoğlu, gülme krizine girdi. O eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu.

"GÜLMESİ KESİLMEDİ"

Yarışmacıya sorulan soru ise şöyleydi:

'Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz "Don't Speak" adlı şarkının orjinali, No Doubt grubunun da solisti olan hangi şarkıcıya aittir?'

Şıklarda ise A- Britney Spears, B- Christina Aguilera, C-Gwen Stefani, D-Dua Lipa yer alıyordu.

Yarışmacı yanıt olarak C şıkkını verdi. Verdiği yanıt doğru çıktı ama soruda ses geldikçe Kenan İmirzalıoğlu gülmeye devam etti.

Gülmesi bir türlü kesilmeyen sunucu yarışmacıya dönüp 'Kusura bakmayın lütfen' dedi.







