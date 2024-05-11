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Kenan İmirzalıoğlu sorulan soru karşısında ciddiyetini koruyamadı! Sunucu gülme krizine girdi! "Lütfen kusura bakmayın "

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 12:28
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan sorular ve verilen cevaplar sosyal medyada sık sık gündem oluyor. İmirzalıoğlu, bu kez 30 bin TL değerindeki sorulan sesli soru karşısında ciddiyetini koruyamadı. Gülme krizine giren İmirzalıoğlu, yarışmacıya "Lütfen kusura" bakmayın dedi.

Kenan İmirzalıoğlu sorulan soru karşısında ciddiyetini koruyamadı! Sunucu gülme krizine girdi! "Lütfen kusura bakmayın "

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 30 bin TL değerindeki soruya İmirzalıoğlu'nun verdiği tepki çok konuşuldu.

KENANSON

Programa katılan bir yarışmacı bütün sorulara cevap verip altıncı soruya kadar geldi. 6'ıncı soru sesli bir soruydu. Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış şarkı sosyal medyada olay oldu.

Garip sesi duyan Kenan İmirzalıoğlu sesli soru karşısında ciddiyetini koruyamadı. İmirzalıoğlu, gülme krizine girdi. O eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu.

KENAN3

"GÜLMESİ KESİLMEDİ"

Yarışmacıya sorulan soru ise şöyleydi:

'Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz "Don't Speak" adlı şarkının orjinali, No Doubt grubunun da solisti olan hangi şarkıcıya aittir?'

Şıklarda ise A- Britney Spears, B- Christina Aguilera, C-Gwen Stefani, D-Dua Lipa yer alıyordu.

KENANİMİRZALIOĞKU

Yarışmacı yanıt olarak C şıkkını verdi. Verdiği yanıt doğru çıktı ama soruda ses geldikçe Kenan İmirzalıoğlu gülmeye devam etti.

Gülmesi bir türlü kesilmeyen sunucu yarışmacıya dönüp 'Kusura bakmayın lütfen' dedi.

Vitrin


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