Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere Netflix projesinde

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SİNEMA TV  | 31.01.2019 08:42 | Son Güncelleme

İddialara göre, haziran ayında çekimlerine başlanacak Netflix orijinal dizisinin başrol ikilisi, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere olacak.

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere Netflix projesinde

Ortaya yeni atılan bir iddiaya göre Kenan İmirzalıoğlu ile Cansu Dere yeniden birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Üstelik bir Netflix projesi için. Hakan: Muhafız dizisinin başarısıyla Türkiye'de yeni projeler için hazırlıklara başlayan Netflix, iki yeni dizinin daha müjdesini vermişti. Bunlardan biri başrolünde Beren Saat'in olduğu, Göbeklitepe'de çekilmesi planlanan fantastik diziydi. Diğeri ise çekimleri Haziran ayında başlayacak olan aksiyon dizisiydi. Bu dizinin başrolü için Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşmaya varılmıştı.

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Ortaya atılan iddialara göre Netflix'in yeni dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri Cansu Dere olacak. Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Ezel dizisinden sonra iddialara göre yeni Netflix dizisinde ilk kez bir araya gelecek olan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu’nun fanları şimdiden heyecanlandı. Ne Netflix cephesinden ne de oyunculardan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Cansu Dere Netflix

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
netflix ise kimse bi bok izlemez. çağatayın filmide tırtladı reyting sıfır yerlerde.
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