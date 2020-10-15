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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı belli oldu!

15.10.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı belli oldu!

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu kızının adını açıklamamıştı. İddialara göre Sinem Kobal'ın kızının adı Lalin olacak.

Sinem Kobal, 2016'da kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal’ın, kızına hangi ismi koyacağı merak konusuydu. UçanKuş TV'nin iddiasına göre Sinem Kobal kızının adını “Lalin” koyacak.

Çift, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yapmıştı.


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