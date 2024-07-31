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  4. Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Diyanet İşleri Başkanı cenaze namazını kıldırdı

Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Diyanet İşleri Başkanı cenaze namazını kıldırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 14:08
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Oyuncu ve sunucu Kenan Işık İstanbul Başkent Hastanesi’nde, 76 yaşında hayatını kaybetmişti. 30 Temmuz'da gerçekleşen veda töreninin ardından Kenan Işık Ankara'da toprağa verildi. Cenaze töreninde Diyanet İşleri Başkanı cenaze namazını kıldırdı.

Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı! Diyanet İşleri Başkanı cenaze namazını kıldırdı

28 Temmuz'da hayatını kaybeden Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı.

2014 yılında spor salonunda süşerek bayin kanaması geçiren Kenan Işık 10 yıllık yaşam mücadelesini 28 Temmuz'da kaybetti. 30 Temmuz'da AKM'de gerçekleşen veda töreninin ardından usta sanatçının naaşı Ankara'ya götürüldü.

Cenazeye ailesinin yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Tabutu Ankara Ahmet Hamdi Aksek Camii'ne getirilen Kenan Işık, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Işık için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, asıl sanatkarın Allah olduğunu belirterek Işık'ın da Allah'ın kulları arasında örnek bir sanatçı olduğunu söyledi.

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Başkan Erbaş, sonrasında Işık için helallik alarak cenaze namazını kıldırdı.

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Kenan Işık
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