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  4. Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı

Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı

15.03.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Eski motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, babasının izinden gidiyor. 36 yaşındaki Sofuoğlu, oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabından "Henüz 2 yaşında değil" notuyla paylaştı.

5 kez Supersport dünya şampiyonluğu bulunan motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, çocuklarının da kendi izinden gitmesini sağlıyor. Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video, görenleri şaşkına çevirdi.

Henüz 2 yaşında basmamış oğlu Zayn Sofuoğlu'na motosiklet kullanmayı öğreten Kenen Sofuoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu bu paylaşımına "Henüz 2 yaşında değil" notunu da ekledi.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Zayn Sofuoğlu'nun hiçbir destek almadan motosikleti kullanması, izleyen herkesi şaşkına çevirdi. Milletvekili Sofuoğlu, turu tamamladıktan sonra oğlunun yanına giderek tebrik etti.Bu video, kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kenan Sofuoğlu
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Babasını da sevmem
Bu adam daha seneler önce evladını kaybetti televizyonlarda ağlıyordu içim parçalanmıştı ve gerçekten üzüldüm bu acitasyom sayesinde milletvekili oldu. miletvekili olduktan sonra bindiği arabadan yağtığı görgüsüsüzlüklerle dikkat çekti! en sonuda bu yaa bebek daha orda bir kaza olsa yinemi çıkıp ekranlara ağlayacak! anlamıyorum insan geçmişini ne çabuk unutur!
maasallah babasinin oglu. bizleri kenan gururlandirdi, ogluda bizden olanlari gururlandirir insallah

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