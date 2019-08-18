Kenan Sofuoğlu'na 95 yaşında rakip

Sofuoğlu, dün Rize'de katıldığı programın ardından Ordu'ya gelerek, 2016'da Mehmet Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı görüşme talebini bugün gerçekleştirdi.

Motoruyla Ordu merkezden 65 kilometre uzaklıktaki Gölköy ilçesine gelen Sofuoğlu, kendisini karşılayan Mehmet Yılmaz ile bir süre sohbet etti. Sofuoğlu daha sonra Mehmet Yılmaz ile trafiğe kapalı alanda yarıştı. Sofuoğlu'nun motoru, Mehmet Yılmaz'ın ise ATV'si ile gerçekleştirdiği yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Mehmet Yılmaz'ın bazı röportajlarını okuduğunu ve izlediğini belirterek, "Beni buraya getiren Mehmet amcanın motosiklete olan aşkıydı. Çünkü anladığım kadarıyla bu yaşına rağmen Mehmet amcanın hayattaki en büyük tutkusu motosiklet." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ı izlerken rahmetli babasının aklına geldiğini kaydeden Sofuoğlu, "En son vefat etmeden önce, 'Yaşama sebeplerimden biri motosiklet.' derdi. Mehmet amcada onu gördüm. Maşallah kendisi de çok dikkatli motor kullanıyor." diye konuştu.