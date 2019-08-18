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Kenan Sofuoğlu'na 95 yaşında rakip

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.08.2019 19:10 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, uzun yıllardır ATV olarak bilinen arazi motoru kullanan 95 yaşındaki Mehmet Yılmaz ile buluştu.

Kenan Sofuoğlu'na 95 yaşında rakip

Sofuoğlu, dün Rize'de katıldığı programın ardından Ordu'ya gelerek, 2016'da Mehmet Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı görüşme talebini bugün gerçekleştirdi.

Motoruyla Ordu merkezden 65 kilometre uzaklıktaki Gölköy ilçesine gelen Sofuoğlu, kendisini karşılayan Mehmet Yılmaz ile bir süre sohbet etti. Sofuoğlu daha sonra Mehmet Yılmaz ile trafiğe kapalı alanda yarıştı. Sofuoğlu'nun motoru, Mehmet Yılmaz'ın ise ATV'si ile gerçekleştirdiği yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Kenan Sofuoğlu, yarışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Mehmet Yılmaz'ın bazı röportajlarını okuduğunu ve izlediğini belirterek, "Beni buraya getiren Mehmet amcanın motosiklete olan aşkıydı. Çünkü anladığım kadarıyla bu yaşına rağmen Mehmet amcanın hayattaki en büyük tutkusu motosiklet." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz'ı izlerken rahmetli babasının aklına geldiğini kaydeden Sofuoğlu, "En son vefat etmeden önce, 'Yaşama sebeplerimden biri motosiklet.' derdi. Mehmet amcada onu gördüm. Maşallah kendisi de çok dikkatli motor kullanıyor." diye konuştu.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Mehmet Yılmaz'ın kendisine 2016 yılında davette bulunduğunu dile getiren Sofuoğlu, "O zaman nasip olmamıştı. Nasip bugüneymiş. Gölköy ilçesine zorlu yollarını aşarak geldik. Kendisiyle buluştuğum için çok mutlu oldum." açıklamasında bulundu.

Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğuna işaret eden Sofuoğlu, bu görüşmenin gerçekleşebilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Nüfus kayıtlarına göre 95, kemik yaşına göre ise 110 olduğunu aktaran Mehmet Yılmaz, "Bu yaşımda Kenan Sofuoğlu ile buluşmak ve onunla yarışmak beni çok mutlu etti. Herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği buluşma, ikilinin birlikte çay içmesinin ardından sona erdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kenan sofuoğlu AK Parti Sakarya Milletvekili Mehmet Yılmaz

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