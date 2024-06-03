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Kenan Yıldız ve Can Uzun'dan EURO 2024 mesajı! 'Herkesi gururlandırmak istiyoruz!'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.06.2024 13:47
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EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren Milli Takımımız'ın genç yıldızları Kenan Yıldız ve Can Uzun, önemli açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız ve Can Uzun'dan EURO 2024 mesajı! 'Herkesi gururlandırmak istiyoruz!'

EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren Milli Takımımız'da en çok dikkat çekecek isimler arasında gösterilen Kenan Yıldız ve Can Uzun, önemli açıklamalarda bulundu. İki genç futbolcunun da ortak mesajı, iyi bir mücadele ortaya koyarak EURO 2024'te ses getirmek istedikleri oldu.

A Milli Takım’ın en yetenekli isimlerinden Kenan Yıldız, Almanya’da düzenlenecek EURO 2024 finallerinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Juventus’ta top koşturan ay-yıldızlı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

  • Almanya’ya hazırlık maçında attığım golü doğuş gibi sayabiliriz. Özgüvenle alakalı bir şey. Doğal bir vuruş yaptım. Geçmişi konuşmayı sevmiyorum. Bizim futbolcular olarak çok çalışarak en iyi şekilde turnuvaya hazırlanmamız gerekiyor.

  • Baskı altında bir iş yaptığımızı da biliyoruz. Bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. En iyi şekilde çalışıp, şimdide en iyisini yapmaya çalışacağımızın sözünü verebilirim. Çok genciz ama çok güzel bir hissiyatımız var.

  • Burada oynayabilmek bize onur veriyor. Kendi ülkenizi temsil ediyorsunuz. Bunlar çok güzel duygular. Çok yetenekli ve iyi bir jenerasyona sahibiz. Hem keyfini çıkarmak hem de herkesi gururlandırmak istiyoruz.

  • Bizi sevenlere teşekkür ediyoruz. Hocama DA teşekkür etmek istiyorum. hem bize ülkemizi temsil etme fırsatı verdi hem de deneyimlerini sürekli bize aktarıp, bizimle sürekli ilgileniyor. İdolüm Del Piero. Hakan Çalhanoğlu ve İlhan Mansız da var.

  • Almanya’da oynayacağımız için tabii ki mutluyuz. Kendi ülkemizde orada temsil etme fırsatı çok güzel bir duygu. Orada büyüsem de yeni şehirlere gideceğiz. Bizim için çok heyecan verici olacak.

"ÇOK AYRI BİR DUYGU OLACAK"

Nürnberg’de çok başarılı bir sezon geçiren Can Uzun, EURO 2024’te başarılı sonuçlara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

Genç futbolcu, "Genç ve yetenekli bir takıma sahibiz ama sadece çok çalışarak en iyisini yapabiliriz. Bu jenerasyonla ilgili şimdiden bunu yaparız şunu yaparız diyemem ama çok çalışırsak çok başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Çok iyi oyuncular var. Hocamızla birçok şeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Kenan’la 10 yıldır çok iyi arkadaşız. Beraber büyürken halı sahalarda da oynadık, spor salonlarında da çalıştık. Kendi büyüdüğümüz ülkede kendi ülkemizi temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşayacağız. Bu çok ayrı bir duygu olacak" dedi.

Genç futbolcu, "Genç ve yetenekli bir takıma sahibiz ama sadece çok çalışarak en iyisini yapabiliriz. Bu jenerasyonla ilgili şimdiden bunu yaparız şunu yaparız diyemem ama çok çalışırsak çok başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Çok iyi oyuncular var. Hocamızla birçok şeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Kenan’la 10 yıldır çok iyi arkadaşız. Beraber büyürken halı sahalarda da oynadık, spor salonlarında da çalıştık. Kendi büyüdüğümüz ülkede kendi ülkemizi temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşayacağız. Bu çok ayrı bir duygu olacak" dedi.

"CAN'LA BÜYÜDÜK"

Kenan Yıldız, Almanya’da Can Uzun’la birlikte büyüdüğünü ifade etti. Başarılı oyuncu, "Çocukken Can’la vakit buldukça basketbol oynardık. Futboldan fazla süre kalmazdı zaten. Annem Alman olduğu için çocukken Türk yemeklerini çok yiyemedim. Can’ın sayesinde onun annesi sayesinde Türk yemekleriyle tanıştım" ifadelerini kullandı.

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