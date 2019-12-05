Kendall Jenner'a bikinisi dar geldi!

Yakın arkadaş olan Kendall Jenner ve Bella Hadid, Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Önce denize girip güneşlenen sonra da yat gezisine çıkan ikiliden Kendall Jenner havuza girerken de görüntülendi. Fiziğiyle en çok aranan modeller arasında olan Jenner bikini tercihiyle dikkat çekti. Giydiği tanga bikiniyle tüm dikkatleri üstüne çeken güzel modelin bikini üstü ise biraz küçük gelmişti.

Küçük bikinisiyle havuz kenarında tüm gün zaman geçiren Kendall Jenner göğsünün açılmak üzere olmasını da pek umursamadı. Ancak fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra Jenner sosyal medyada da gündem oldu.

Jenner'ın hayranları ise Jenner'ı her haliyle sevdiklerini söyledi.

