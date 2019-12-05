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Kendall Jenner'a bikinisi dar geldi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

İki top model Kendall Jenner ve Bella Hadid, Miami plajında keyifli bir gün geçirdi. Jenner'ın havuza girerken tercih ettiği bikinisi ise gözlerden kaçmadı. İşte ünlü modelin havuz başındaki halleri...

Yakın arkadaş olan Kendall Jenner ve Bella Hadid, Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Önce denize girip güneşlenen sonra da yat gezisine çıkan ikiliden Kendall Jenner havuza girerken de görüntülendi. Fiziğiyle en çok aranan modeller arasında olan Jenner bikini tercihiyle dikkat çekti. Giydiği tanga bikiniyle tüm dikkatleri üstüne çeken güzel modelin bikini üstü ise biraz küçük gelmişti.

Küçük bikinisiyle havuz kenarında tüm gün zaman geçiren Kendall Jenner göğsünün açılmak üzere olmasını da pek umursamadı. Ancak fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra Jenner sosyal medyada da gündem oldu.

Jenner'ın hayranları ise Jenner'ı her haliyle sevdiklerini söyledi.

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kendall jenner Bella Hadid ve Kendall Jenner Kendall Jenner bikini

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne varda ne yi açılacak merak ettim
Devir tasarruf devri naapsin
kapalı bi yeri var mı
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