MAGAZİN

Kendall Jenner ablaları kadar seksi olmak istiyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kendall Jenner geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ailede tek kalçaları dolgun olmayan kişinin kendisinin olduğunu söyleyerek 'Keşke ablalarım kadar seksi ve dolgun olsam' dedi.

Kendall Jenner ablaları kadar seksi olmak istiyor

Dünyanın en çok kazanan modeli unvanına sahip, en çok rağbet gören isimlerden biri, Chanel’den Versace’ye pek çok ünlü markanın defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı, en ünlü moda dergilerinin kapaklarını süsledi, en ünlü markaların marka yüzü oldu ama yine de mutsuz…

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Kendall Jenner, The Telegraph’a verdiği bir demeçte ‘Ablalarımın göğüsleri var benim yok” diyen ünlü model, ablalarının daha seksi ve daha dolgun olduğunu ve onlar gibi yuvarlak hatlara sahip olmak istediğini açıkladı.

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Hatta ablaları Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian gibi olmadığı için üzüldüğünü de belirten Jenner, ‘Hepimiz kardeşiz ve benim de onlar gibi seksi olmam gerekmez mi?’ diyerek daha çocuksu bir vücuda sahip olduğunu söylemiş…

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