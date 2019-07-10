Kendall Jenner ayağıyla şişe kapağı açtı; eleştiri yağdı

Jason Statham başlattı ünlüler akıma uydu... Şu sıralar arkadaş grubuyla birlikte Mykonos adasında tatilde bulunan Kendall Jenner da ayakla şişe kapağı açma furyasına katıldı.

Ancak Jenner'in kapak açma yeri ve biçimi tartışmaların hedefi oldu. Hedefteki şişeye jet ski ile yaklaşan ve ayağıyla kapağını açan genç yıldız "denizleri kirletmekle" suçlandı.

Jenner jet ski'ye bindi ve kapağını açacağı şişeye yaklaştı. Büyük bir ustalıkla kapağa açtı. Açılan kapak da denizin dalgaları arasında kayboldu. Jenner bu görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı.

İşte o şişenin mavi renkli kapağı Jenner'ın takipçileri arasında tartışma konusu oldu. Birçok kişi kapağın dalgalar arasında kaybolduğuna dikkat çekerek Jenner'ı "denizleri kirletmekle" suçladı.

Jenner da bu suçlamalara daha fazla suskun kalmayarak takipçilerine "kapağın geri dönüşümlü" olduğunu belirten bir mesaj yazdı.



