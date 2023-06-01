Kendall Jenner'dan olay kıyafet! Sadece göğüslerini açıkta bırakıp...

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner son dönemde paylaşımları ve kıyafet tercihleri yüzünden tepki çekiyordu.

Sütyen sevmeyen ünlüler arasında olan Jenner son dönemde bu sebeple eleştiri alıyordu. Sıklıkla sütyensiz halleriyle galalara katılan ve reklam filmlerinde rol alan model tepki çekiyordu.

Ancak Kendall Jenner eleştirileri pek de umursamıyor. Son olarak da siyah bir elbise giyen model yalnızca göğüslerini açıkta bıraktı. Kırmızı şal ile kombinlenen elbisenin meme ucu kısmı da yine kırmızı yaprak detaylarıyla tamamlanmıştı.

Kendall Jenner o hallerini de sosyal medyadan üst üste paylaşarak yine sınırları zorladı.



