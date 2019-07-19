Kendall Jenner'dan üstsüz fotoğraf paylaşımı;ilginç yorum

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi model Kendall Jenner Instagram'ı salladı.
Güzel model Kendall Jenner soyunarak, sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı.
Instagram'da 113 milyon kişi tarafından takip edilen güzel model Kendall Jenner, üstsüz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Jenner'ın paylaşımı kısa süre içerisinde 2 milyona yakın kişi tarafından beğenildi.
Jenner çıplak fotoğrafına, "Lise öğrencisiyken sivilcem çıktığında evden çıkmazdım. Şimdi ise vüdudumdan memnunum." ifadelerini kullandı.
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