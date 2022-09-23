Kendall Jenner podyumdaki o anla ilgili konuştu! "Meme uçlarıyla aram iyi"

Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi Kendall Jenner kısa sürede podyumların aranılan isimlerinden olmayı başardı ve 'En çok kazanan modeller' listesinde yer aldı. Podyumdaki başarısıyla dikkat çeken model 2014 yılında podyumdaki bir görüntüsüyle ilgili konuştu.

Şeffaf bluzuyla bodyumda boy gösteren ve sütyensiz olan Jenner o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü model meme ucunun açık olmasıyla ilgili açık konuştu.

Jenner konuşmasında "Ajanımdan Marc ve Katie'nin beni bu tür bir şekilde podyuma koymak istediğini söyleyen bir telefon aldığımı hatırlıyorum ve 'Ben oynuyorum' dedim. Umursamıyorum. Meme uçlarıyla aram iyi" dedi.

"Ne isterlerse yapabilirdim. Bu yüzden tamamen rahattım" diyen Kendall Jenner "Bu onların vizyonu" yorumunda bulundu.

