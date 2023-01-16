Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kendall Jenner, seksi paylaşımlarına durmak bilmeden devam ediyor. Güzel model şimdi de transparan elbisesiyle takipçilerinin aklını başından aldı.

Kendall Jenner'in cesur paylaşımına kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Jenner'ı beğenenler arasında Melisa Aslı Pamuk, Nil Keser, Beril Pozam, Hande Sarıoğlu ve Yasmin Erbil gibi Türk isimler de vardı.

27 yaşındaki Kendall Jenner, şöhret kapısını kız kardeşi Kylie Jenner ile birlikte aralamıştı.

Kardashian ve Jenner ailesi üyeleri, dünyanın en çok kazanan televizyon kişilikleri arasında yer alıyor.

Kendall Jenner daha önce Victoria's Secret mankeni olarak podyumda sevenleriyle buluşmuştu.



