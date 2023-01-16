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  4. Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

16.01.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, 270 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yatak pozlarını paylaştı. Tamamen transparan bir elbise tercih eden yıldız, göğüs uçlarını gizlemedi.

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kendall Jenner, seksi paylaşımlarına durmak bilmeden devam ediyor. Güzel model şimdi de transparan elbisesiyle takipçilerinin aklını başından aldı.

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kendall Jenner'in cesur paylaşımına kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Jenner'ı beğenenler arasında Melisa Aslı Pamuk, Nil Keser, Beril Pozam, Hande Sarıoğlu ve Yasmin Erbil gibi Türk isimler de vardı.

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

27 yaşındaki Kendall Jenner, şöhret kapısını kız kardeşi Kylie Jenner ile birlikte aralamıştı.

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kardashian ve Jenner ailesi üyeleri, dünyanın en çok kazanan televizyon kişilikleri arasında yer alıyor.

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kendall Jenner daha önce Victoria's Secret mankeni olarak podyumda sevenleriyle buluşmuştu.

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi

Kendall Jenner transparan elbisesiyle sere serpe uzandı! Göğüs ucunu gizlemedi


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