Kendi 1.57, heykeli 21.3 metre! Shakira'nın dev heykeli görenleri şaşırttı

Grammy ödüllü şarkıcı Shakira'nın memleketi Kolombiya, Barranquilla'da artık dev bir 'Shakira heykeli' var.

Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan 21. 3 metre boyundaki bronz heykel, Shakira'yı bikini üstü ve uzun, dökümlü bir etekle, karakteristik dans hareketlerinden birini sergilerken tasvir edildi.

Grammy ödüllü Shakira'nın heykelinin en dikkat çekici yanı ise şarkıcıya olan benzerliği.

Ailesinin ve kardeşlerinin kendi heykelini ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Shakira, "Bunlar küçük kalbim için çok fazla" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Sanatçı Yino Marques imzası taşıyan heykel, Shakira'nın "Hips Don't Lie" (Kalçalar Yalan Söylemez) klibindeki dansını yansıtıyor.

Ülkesi Kolombiya'nın kendisine birçok alanda ilham olduğunu belirten Shakira, "Çok zengin bir kültür. Burada büyüdüğüm için çok mutluyum" dedi.





