Mynet Trend

Kendi buluşuyla böyle rahatladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir video ilginç bir zeka ürünü tasarımı gözler önüne serdi. Aşırı sıcak havada hem serinlemek hem de rahatlamak isteyen bir kişi çözümü böyle bulmuş.

Aşırı sıcaklardan bunalan bir kişi, kendisine hem serinlikle hem de bir dokunuşla rahatlamak için ilginç bir yola başvurdu. Vantilatör yardımıyla sırtını da kaşıtan gencin bu ilginç buluşu sosyal medyada paylaşıldı.

Aşırı sıcakların yaşandığı Brezilya'da kayda geçtiği tahmin edilen video çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
'Her 10 hostesten 4'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor''Her 10 hostesten 4'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor'
Yangına koşan itfaiye erine sürprizYangına koşan itfaiye erine sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıcak hava

En Çok Okunan Trend Haberler

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması!

Trump'tan itiraf gibi Suriye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Her 10 hostesten 4'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor'

'Her 10 hostesten 4'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor'

Yangını söndürmek için koşan itfaiye erine, doğum günü sürprizi

Yangına koşan itfaiye erine sürpriz

Müslümanlar Tavaflarını Yağmur Altında Yaptı

Yağmur altında tavaf

Dünyanın en ilginç sakal ve bıyıkları yarıştı!

Dünyanın en ilginç sakal ve bıyıkları yarıştı!

Metal dedektörüyle bulundu! 420 bin TL değerinde...

Metal dedektörüyle bulundu! 420 bin TL değerinde...

Bursa'da patenci gençten trafikte tehlikeli şov!

Trafikte tehlikeli şov!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.