Kendi filmlerini izlemekten nefret eden oyuncular

Kitleleri peşinden sürükleyen ünlü isimler her zaman ilginç huylarıyla gündeme geliyorlar. Şimdi bahsedeceğimiz ünlüler ise kendilerini seyretmekten nefret ediyor. Hepsinin de kendince mantıklı açıklaması var.

Bazı Hollywood ünlüleri değişik istek ve huylarıyla her zaman gündeme gelmeyi başardı. Şimdi bahsedeceğimiz ünlü isimler ise kendi filmlerini asla izlememiş. Adam Driver ’dan Meryl Streep’e Nicole Kidman’dan Emma Stone’a milyonlarca hayranı olan isimler kendilerini izlemekten nefret ediyor.

The Walking Dead dizisinin yıldızı, kendini izlerken hatalarına çok fazla odaklandığı için izlememeye karar vermiş.

Sweeney Todd, The King's Speech, The Crown gibi pek çok beğeni toplayan projede yer alan Helena Bonham Carter, yeni rolüne daha iyi odaklanmak için daha önce rol aldığı işleri izlemediğini söyledi.

The Social Network'te Mark Zuckerberg rolüyle 2010 yılında büyük bir çıkış yapan oyuncu, kendisiyle ilgili bir şeyler izlerken eleştirinin dozunu kaçırdığı için rol aldığı yapımları izlemekten vazgeçmiş.

Joker filmindeki performansıyla Oscar da dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Joaquin Phonix de kendini izlemekten nefret edenler arasında. Şimdiye kadar sadece Her ve Master filmlerini izlediğini söyleyen aktör bu huyunu "mücadele ettiğim bir şey" olarak tanımlıyor.

Kate Winslet

Kate Winslet Titanic filmindeki performansından, kendisini korkudan el etek öpen biri olarak gösterdiği düşüncesiyle gerçekten nefret ediyor. Başarılı oyuncu filmin çekimleri sırasında Amerikan aksanıyla yaşadığı sıkıntıların yanı sıra filmle özdeşleşen ‘My Heart Will Go On’ şarkısından da hiç hoşlanmadığını hatta her duyduğunda istifra etmek istediğini dile getiriyor.