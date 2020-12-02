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Kendi filmlerini izlemekten nefret eden oyuncular

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 02.12.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Ödüllere, övgülere boğulan ünlü oyunculardan bazılarının kendini izlemekten nefret ettiğini biliyor musunuz?

Bazı Hollywood ünlüleri değişik istek ve huylarıyla her zaman gündeme gelmeyi başardı. Şimdi bahsedeceğimiz ünlü isimler ise kendi filmlerini asla izlememiş. Adam Driver’dan Meryl Streep’e Nicole Kidman’dan Emma Stone’a milyonlarca hayranı olan isimler kendilerini izlemekten nefret ediyor.

Kitleleri peşinden sürükleyen ünlü isimler her zaman ilginç huylarıyla gündeme geliyorlar. Şimdi bahsedeceğimiz ünlüler ise kendilerini seyretmekten nefret ediyor. Hepsinin de kendince mantıklı açıklaması var.

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Kendi filmlerini izlemekten nefret eden oyuncular

Adam Driver

Adam Driver
Adam Driver, Marriage Story filminin tanıtımı için katıldığı bir programda bu gerçeği açıkladı. Aktör "hem kendimi hem de çevremdeki diğer insanları değiştirmek istediğim veya değiştirebilmeyi dilediğim şeylerle deli edebileceğini" söyleyerek kendi filmlerini dinlemekten veya izlemekten nefret ettiğini söyledi.

Andrew Lincoln

Andrew Lincoln
The Walking Dead dizisinin yıldızı, kendini izlerken hatalarına çok fazla odaklandığı için izlememeye karar vermiş.

Emma Stone

Emma Stone
Oscar ödüllü Emma Stone kendini izlememe huyunu sorduklarında gazetecilere şu soruyu sordu: "Kim bu kadar uzun süre kendini izlemek ister?"

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter
Sweeney Todd, The King's Speech, The Crown gibi pek çok beğeni toplayan projede yer alan Helena Bonham Carter, yeni rolüne daha iyi odaklanmak için daha önce rol aldığı işleri izlemediğini söyledi.

Jared Leto

Jared Leto
Dallas Buyers Club filmindeki performansıyla Oscar kazanan Jared Leto, ödülün hatırına bile geri dönüp filmi izlemediğini söyledi

Javier Bardem

Javier Bardem
Javier Bardem 2012 yılında verdiği bir röportajda; "O lanet burnu, o lanet ses, o saçma gözler. Bunu kaldıramıyorum." dedi.

Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg
The Social Network'te Mark Zuckerberg rolüyle 2010 yılında büyük bir çıkış yapan oyuncu, kendisiyle ilgili bir şeyler izlerken eleştirinin dozunu kaçırdığı için rol aldığı yapımları izlemekten vazgeçmiş.

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix
Joker filmindeki performansıyla Oscar da dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Joaquin Phonix de kendini izlemekten nefret edenler arasında. Şimdiye kadar sadece Her ve Master filmlerini izlediğini söyleyen aktör bu huyunu "mücadele ettiğim bir şey" olarak tanımlıyor.

Johnny Depp

Johnny Depp
"Bu sadece bana zarar verir" diyen Johnny Depp de kendini izlemekten nefret eden oyuncular arasında yer alıyor.

Julianne Moore

Julianne Moore
Rol aldığı hiçbir filmi izlemediğini söyleyen Oscar ödüllü Julianne Moore, bir filmi çekmenin izlemekten daha heyecan verici olduğunu söylüyor.

Megan Fox

Megan Fox
Sadece filmlerini izlemeyen Megan Fox, fotoğraflarını gördüğünde bile çılgına dönüyormuş. Megan Fox durumun ciddiyetini şu sözlerle aktarmış: "Odada bir monitör varsa paniğe kapılırım. Hemen bir anksiyete krizi geçiririm."

Meryl Streep

Meryl Streep
Oyunculuğun mucidi denilen oyuncu filmlerini yalnızca bir kez izlediğini söyledi. Usta oyuncu projelerini tekrar gözden geçirirken, "Arkama bakmıyorum" dedi.

Nicole Kidman

Nicole Kidman
Nicole Kidman da durum biraz daha farklı. Oyuncu Avustralya adlı filminin galasında filmin sonunu beklemeden salonu terk etti.

Kate Winslet

Kate Winslet
Kate Winslet Titanic filmindeki performansından, kendisini korkudan el etek öpen biri olarak gösterdiği düşüncesiyle gerçekten nefret ediyor. Başarılı oyuncu filmin çekimleri sırasında Amerikan aksanıyla yaşadığı sıkıntıların yanı sıra filmle özdeşleşen ‘My Heart Will Go On’ şarkısından da hiç hoşlanmadığını hatta her duyduğunda istifra etmek istediğini dile getiriyor.
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