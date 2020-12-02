Kendi filmlerini izlemekten nefret eden oyuncular

Bazı Hollywood ünlüleri değişik istek ve huylarıyla her zaman gündeme gelmeyi başardı. Şimdi bahsedeceğimiz ünlü isimler ise kendi filmlerini asla izlememiş. Adam Driver’dan Meryl Streep’e Nicole Kidman’dan Emma Stone’a milyonlarca hayranı olan isimler kendilerini izlemekten nefret ediyor. Kitleleri peşinden sürükleyen ünlü isimler her zaman ilginç huylarıyla gündeme geliyorlar. Şimdi bahsedeceğimiz ünlüler ise kendilerini seyretmekten nefret ediyor. Hepsinin de kendince mantıklı açıklaması var. 'Tüm Zamanların En İğrenç Filmi' 10 yıl sonra kesilmemiş versiyonuna özel bir gösterim yapmaya hazırlanıyor

Kendi filmlerini izlemekten nefret eden oyuncular

Adam Driver Adam Driver, Marriage Story filminin tanıtımı için katıldığı bir programda bu gerçeği açıkladı. Aktör "hem kendimi hem de çevremdeki diğer insanları değiştirmek istediğim veya değiştirebilmeyi dilediğim şeylerle deli edebileceğini" söyleyerek kendi filmlerini dinlemekten veya izlemekten nefret ettiğini söyledi.

Andrew Lincoln The Walking Dead dizisinin yıldızı, kendini izlerken hatalarına çok fazla odaklandığı için izlememeye karar vermiş.

Emma Stone Oscar ödüllü Emma Stone kendini izlememe huyunu sorduklarında gazetecilere şu soruyu sordu: "Kim bu kadar uzun süre kendini izlemek ister?"

Helena Bonham Carter Sweeney Todd, The King's Speech, The Crown gibi pek çok beğeni toplayan projede yer alan Helena Bonham Carter, yeni rolüne daha iyi odaklanmak için daha önce rol aldığı işleri izlemediğini söyledi.

Jared Leto Dallas Buyers Club filmindeki performansıyla Oscar kazanan Jared Leto, ödülün hatırına bile geri dönüp filmi izlemediğini söyledi

Javier Bardem Javier Bardem 2012 yılında verdiği bir röportajda; "O lanet burnu, o lanet ses, o saçma gözler. Bunu kaldıramıyorum." dedi.

Jesse Eisenberg The Social Network'te Mark Zuckerberg rolüyle 2010 yılında büyük bir çıkış yapan oyuncu, kendisiyle ilgili bir şeyler izlerken eleştirinin dozunu kaçırdığı için rol aldığı yapımları izlemekten vazgeçmiş.

Joaquin Phoenix Joker filmindeki performansıyla Oscar da dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Joaquin Phonix de kendini izlemekten nefret edenler arasında. Şimdiye kadar sadece Her ve Master filmlerini izlediğini söyleyen aktör bu huyunu "mücadele ettiğim bir şey" olarak tanımlıyor.

Johnny Depp "Bu sadece bana zarar verir" diyen Johnny Depp de kendini izlemekten nefret eden oyuncular arasında yer alıyor.

Julianne Moore Rol aldığı hiçbir filmi izlemediğini söyleyen Oscar ödüllü Julianne Moore, bir filmi çekmenin izlemekten daha heyecan verici olduğunu söylüyor.

Megan Fox Sadece filmlerini izlemeyen Megan Fox, fotoğraflarını gördüğünde bile çılgına dönüyormuş. Megan Fox durumun ciddiyetini şu sözlerle aktarmış: "Odada bir monitör varsa paniğe kapılırım. Hemen bir anksiyete krizi geçiririm."

Meryl Streep Oyunculuğun mucidi denilen oyuncu filmlerini yalnızca bir kez izlediğini söyledi. Usta oyuncu projelerini tekrar gözden geçirirken, "Arkama bakmıyorum" dedi.

Nicole Kidman Nicole Kidman da durum biraz daha farklı. Oyuncu Avustralya adlı filminin galasında filmin sonunu beklemeden salonu terk etti.