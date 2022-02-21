Kendi kalesine 3 gol attı, hocası oyundan alarak durdurabildi! Meikalya Moore'dan futbol tarihine geçecek performans

Futbol sahalarında ender görülen olay ABD'de yaşandı. Yeni Zelanda forması giyen savunma oyuncusu Meikayla Moore, SheBelieves Cup'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan karşılaşmaya damga vurdu ve ilk 36 dakikada kendi kalesine 3 gol birden attı. Biri sağ ayak biri sol ayak ve diğeri kafayla attığı gollerler 'perfect hat-trick' yapan Moore, takım arkadaşlarını çaresiz bıraktı. Hocasının kararıyla 40. dakikada oyundan alınan Moore, gözyaşlarını tutamadı. İşte spor tarihine geçecek o performans...

MEIKALYA MOORE 36 DAKİKADA KENDİ KALESİNE 3 GOL ATTI

Meikayla Moore, Dignity Health Sports Park'da oynanan karşılaşmada kariyerinin en talihsiz anlarını yaşayarak, ilk 36 dakikada kendi kalesine 3 gol birden gönderdi. 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla 5., 6. ve 36. dakikalarda kendi filelerini sarstı.

HOCASI OYUNDAN ALARAK DURDURABİLDİ

Arka arkaya yaptığı hatalarla 36 dakikada kendi kalesine 3 gol birden atan ve bunun neticesinde büyük hayalkırıklığı yaşayan Meikayla Moore, hocası Jitka Klimkova tarafından 40. dakikada oyundan alınarak yerini Rebekah Stott'a bıraktı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Yeni Zelandalı oyuncuyu takım arkadaşları teselli etti.

KENDİ KALESİNE PERFECT HAT-TRICK YAPTI

Amerika Birleşik Devletleri karşısında kabus gibi bir 40 dakika yaşayan Yeni Zelandalı Meikayla Moore, kendi kalesine perfect hat-trick yaptı.

Kendi kalesine attığı ilk golü sağ ayağıyla, ikinci golü kafasıyla ve üçüncü golü ise sol ayağıyla kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, talihsiz bir şekilde kendi kalesine perfect hat-trick yapmış oldu.

Meikayla Moore kulüp kariyerine 2020 yılında transfer olduğu Liverpool'da devam ediyor.



