Kendi kendine yürüyen merdiven merak konusu oldu

Hindistan'ın Kerala eyaletinde çekildiğinin bilgisi verilen videoda kendi kendine hareket eden merdiven orada bulunan herkesi şaşırttı. Bu garip durumu izlemek için toplanan kişiler de merdivenin yürüyüşü sırasında arkasından bakakaldı.

Verilen bilgilere göre, oradaki kişilerden bir kısmı söz konusu olay için bir hile yapıldığını düşünüyor. Bir kısım görüşe göre, daha önce merdivenin ruhunun, merdivenden düşüp ölen birisi tarafından ele geçirildiğini iddia eden bir düşünce de ortaya atılıyor. Olayı duyunca hemen bölgeye giden yerli halk da olayı araştırmaya başlıyor.

Ancak olayın bilimsel açıklaması da yine bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapıldı. Merdiven eğimli bir zeminde bulunduğundan, daha önce de merdivenin yapısına yapılan bir müdahale sonucunda, küçük bir temas merdivenin hareket etmesini tetikliyor. Böyle bir sallantının olması için yer çekiminin yeterli olduğu ifade ediliyor. Kısa sürede viral olan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi.

