Kendi ölümüne uçtuğundan habersizdi! Çakıldığı vadinin ortasında alevler içinde can verdi

Hava sporlarından keyif alan Anna Kozyreva, seyahat ettiği Adigey bölgesinde yelken kanat uçuşunu deneyimlemek istedi. İsmi açıklanmayan 48 yaşındaki eğitmenle anlaşan kadın, eğitmenle birlikte uçuş için havalandı. Ancak sonrasında olanları, kimse tahmin edemezdi.

ALEVLER İÇİNDE KALDI

Ancak motorlu kanat, havalandıktan kısa bir süre sonra dumanlar içinde aşağıya doğru süzülmeye başladı. Hızla bir vadiye çakıldığı anlar kameralara yansıdı. Yoğun ağaçlıklı bir bölgeye düşen kanat, çarpmanın etkisiyle düştüğü yerde alevler içinde kaldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rusya'nın güneyindeki Adigey cumhuriyetinin Maykop ilçesindeki olay yerine acil servisler çağrıldı. Ancak hem 48 yaşındaki pilot hem de 43 yaşındaki Kozyreva, çarpma sonucu hayatlarını kaybettiler. Yetkililer, kazaya neden olan şeyin deforme olmuş bir kanat olduğundan şüphelenildiğini, ancak trajik kazanın nedenini belirlemek için bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Ayrıca uçağın pilotunun uçurma ruhsatı ve ücretli hizmet verme hakkı olmadığı bildirildi.



