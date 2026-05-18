Kendi rekorunu kırdı, Everest'e 32. kez çıktı

Nepalli dağcı Kami Rita, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı'nın zirvesine 32. kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi.

İlk kez 1994'te Everest'e tırmanan ve neredeyse her yıl bu zorlu yolculuğu tekrar eden Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami Rita, son tırmanışıyla bir kez daha kendi rekorunu kırdı.

Merkezi Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan Seven Summit Treks firmasından yapılan açıklamada, bir grup dağcıya rehberlik eden Rita'nın, yerel saatle 10.12'de zirveye ulaştığı ifade edildi.

"EVEREST ZİRVESİNE EN ÇOK ÇIKAN İNSAN"

Açıklamada, 56 yaşındaki Nepalli şerpa Rita'nın ana kampa doğru inişte olduğu belirtildi.

Böylece, 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye 32. kez ulaşan Rita, "Everest zirvesine en çok çıkan insan" unvanını korudu.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan şerpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.

TIRMANIŞ ROTASI ANA KAMP İLE 4 İLERİ KAMPTAN OLUŞUYOR

Everest tırmanışlarında dağcılar, 5 bin 400 metredeki ana kamptan hareketle 4 ileri kampı geçerek zirveye ulaşıyor.

Ana kamptan ilk ileri kamplara kadar olan rota, Khumbu Buzulu'nu katediyor. Khumbu Buzulu'nda yukarıya ilerleyen dağcılar, düz ve geniş buzul bir vadisi olan Batı Sirki'ne ulaşıyor. Tırmanış rotasının 1. kampı 6 bin 100 metrede, 2. kampı ise 6 bin 400 metrede bu vadide kuruluyor.

Zirve yoluna dağcılar, sonraki adımlarda 7 bin 400 metrede Lhotse Dağı'nın yüzüne bakan 3. kampa ve 8 bin metrede Güney Boyun'da yer alan 4. kampa ulaşıyor.

Dağcılar, 8 bin 848 metredeki Everest Zirvesi'ne çıktıktan sonra inişte aynı kamplara uğrayarak zirve yolculuğunu tamamlıyorlar.