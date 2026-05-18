Türkiye'de en çok kullanılan soy isimler belli oldu

2025 yılı istatistiklerine göre ülkemizde en çok kullanılan 30 soy isim sıralandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, ülkemizde 2025 içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi sıralandı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOY İSİMLER

En çok kullanımda olan soy isimler, Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat, Şimşek, Korkmaz, Özkan, Yavuz, Çakır, Özcan, Erdoğan, Can, Acar, Güneş ve Aktaş olarak açıklandı.

Türkiye de en çok kullanılan soy isimler belli oldu 1

Erzurum'da ise Türkiye geneline göre ilk üçte sadece bir soyadı farklı oldu. 10 bin 589 ile Yılmaz, 10 bin 367 ile Kaya ve 9 bin 429 ile Polat soy isimleri ilk üçte yerlerini aldı.

Erzurum'da 2025 rakamlarına göre en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı; Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Öztürk, Doğan, Kara, Aktaş, Bingöl, Korkmaz, Şimşek, Yavuz, Kurt, Aslan, Koçak, Turan, Karataş, Coşkun, Güler, Aras, Güneş ve Koç.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Türkiye
