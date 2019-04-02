Mynet Trend

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 02.04.2019 08:19 | Son Güncelleme

Pakistan'da bir adam, kendi yaptığı uçakla deneme uçuşu yapacağı sırada polis tarafından durduruldu. Polis, hiçbir evrakı ve 'uçuş izni' olmayan adamın uçağına el koydu.

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı

Pakistan yerel televizyonu, başkent İslamabad'da bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve akşamları da mısır satan Muhammad Fayyaz'ın bankadan çektiği 50 bin Pakistan Rupisi ile kendi uçağını imal ettiğini ve bu uçak ile deneme uçuşu yapmak istediği sırada polis engeline takıldığı duyurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, Fayyaz'ın evraklarını sordu ancak hiçbir evrakı olmadığı anlaşılınca, uçağa el koydu.

Geo News'in haberine göre, Muhammad Fayyaz'ın: "Çok çalışarak bir uçak yaptım. Uçağım 300 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Bana bir şans verin, bunu kanıtlayayım. Yapacağım uçuşa dair gerekli kurumları bilgilendirdim, ancak hiçbirinden geri dönüş alamadım" dediği belirtildi.

"CEHALET MAZERET DEĞİL"

Bunun üzerine, Sivil Havacılık İdaresi (CAA) uzmanı Naseem Ahmet'in: "Böyle bir denemenin gerçekleştirilmesi için öncelikle bir takım şartları yerine getirmesi ve bunların onaylanması gerekiyor. Uçağın düşmesi ya da yerleşim yerlerinden birisine çarpması ihtimalini göz ardı edemeyiz. Cehalet asla bir mazeret olarak kullanılamaz" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Part time market çalışanıydı, şimdi paraya para demiyor!Part time market çalışanıydı, şimdi paraya para demiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pakistan islamabad

En Çok Okunan Trend Haberler

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

11 saat yayın yaptılar! Sosyal medyada güldüren paylaşımlar

11 saat yayın yaptılar! Sosyal medyada güldüren paylaşımlar

Kim der 50 yaşında! Genç kalmasının sırrı...

Kim der 50 yaşında! Genç kalmasının sırrı...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Korkunç sır 77 yıl sonra çözüldü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası gelince çıplak halde pencereden atladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Part time market çalışanıydı, şimdi paraya para demiyor!

Part time market çalışanıydı, şimdi paraya para demiyor!

Ağır yaralı kadın polisten Instagram için fotoğraf çekmesini istedi

Dünyanın çivisi çıkmış! Ağır yaralı kadının polisten isteği şoke etti

Coca-Cola'nın enerji içeceği piyasaya çıkıyor!

Coca-Cola'nın enerji içeceği piyasaya çıkıyor!

Sınıfta rezalet! Öğrencisiyle o halde görünce...

Sınıfta rezalet! Öğrencisiyle o halde görünce...

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Ağrı ve acı duymayan kadın

Dünyanın en özel insanıyla tanışın: Jo Cameron!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.