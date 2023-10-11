Kendigelen nasıl yazılır? Kendigelen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Son derece geniş bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçede farklı anlamlara karşılık gelen kelimelerin birleşmesi ile birleşik türde ve yeni anlamlarda birçok kelime türetilmiştir. Bu kelimelerin yazımları konusunda çoğu zaman tereddüde düşülür ve hata yapılır. Birleşik türde kelimeler farklı nedenlere bağlı olarak bazen ayrı bazen de bitişik olarak yazılmalıdır. Yazım hatasını engelleyebilmek için Türkçe yazım kuralları oluşturulmuştur.

Kendigelen nasıl yazılır?

Mecaz anlamı olan bir sıfat olan kendigelen TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre tek bir tanıma sahiptir. Umulmadık, beklenmedik bir zamanda gelen ve gelmesinden memnun olunan sevinç duyulan bir kişi ya da durum için kullanılır. Herhangi bir emek söz konusu olmadan ele gelen ya da kazanılan her türlü yararlı şey için de kendigelen ifadesi kullanılır. Türk Dil Kurumu bu kelimenin bitişik yazılması gereken birleşik kelimeler arasında yer aldığını belirtmiştir.

Kendigelen ayrı mı yazılır?

Birleşik türde kelimelerin çoğunda olduğu gibi kendigelen yazımında da sık olarak hata yapılır. Türkçede birleşik türde bir kelimenin hangi durumlarda bitişik hangi durumlarda ayrı yazılması gerektiği konusunda da kurallar oluşturulmuştur. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde de kullanılan kendigelen kelimesinin bu kurallara göre ayrı yazılması yazım hatası kabul edilmiştir. Bu kelime bitişik yazılmalıdır aksi takdirde yazım hatası yapılmış olur.

Kendigelen bitişik mi yazılır?

Kendigelen doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Türkçe yazım kurallarına göre birleşik kelimelerin bitişik olarak yazıldığı bazı durumlar şu şekildedir: