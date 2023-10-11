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Taygeldi nasıl yazılır? Taygeldi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.10.2023 22:43 | Son Güncelleme:
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Türkçe diğer diller arasında en geniş kelime dağarcığına sahip olan dillerden biridir. Bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi ya da eş anlamlı kelimelerinin çokluğu, birden fazla kelimenin bir araya gelerek yeni anlamlarda birleşik kelimeler üretmesi veya yabancı kökenli kelimelerin zaman Türkçeleşmesi bu zenginliğin nedenleri arasında yer alır. Yazım yanlışları da en çok bu özellikteki kelimelerin yazımında yapılır.

Dünyadaki en zengin kelime hazinesi olan dillerden biri de Türkçedir. Bu durumun birçok nedeni vardır. Yabancı kökenli kelimelerin kabul edildiği ve zamanla Türkçeleştirildiği, bir kelimenin birden fazla anlama karşılık geldiği dilimizde eskiden beri kullanılan birçok kelimenin yazımında da sık olarak hata yapılır. Yazım hatalarının önüne geçebilmek için Türkçe yazım kuralları oluşturulmuştur.

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Taygeldi nasıl yazılır?

Ülkemizde farklı şehirlerde ve bölgelerde farklı ağızlar kullanılır. Bu ağızların oluşması ve gelişmesi ile birçok kelime ve eş anlamlı kelime türemiştir. Ağızlardan olan taygeldi TDK’deki Türkçe Sözlük sayfasına göre isim türünde bir kelimedir. Taygeldi, ikinci kez evlenmiş olan kadının daha önceki evliliğinden ya da evliliklerinden olan ve yeni evliliğine beraberinde getirdiği çocuk ya da çocuklara verilen bir isimdir. Türk Dil Kurumu bu kelimeyi bitişik olarak yazmıştır.

Taygeldi ayrı mı yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre Taygeldi yazımı ayrı olmamalıdır. Bu kelime bitişik yazılması gereken bir kelimedir çünkü bir araya gelen kelimeler birleşirken anlam değişikliğine uğramıştır. Tay kelimesi bu birleşik türdeki kelimeye dönüşürken asıl ve ilk anlamının dışına çıkmıştır. Bunun dışında birleşik kelimeler, gök cisimleri, yiyecek, organlar, bitki, hayvan isimleri ile oluşturulduysa da ayrı yazılmalıdır. Yer isimlerinde kullanılan ve yön bildiren doğu, batı, güney vb kelimelerinin önce geldiği kelimeler de bitişik yazılan birleşik kelimeler arasında yer alır.

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Taygeldi bitişik mi yazılır?

Taygeldi doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve yörelerinde de kullanılan ve eski bir kelime olan taygeldi her kullanımında bitişik yazılmalıdır. Bazı yörelerde üvey çocuk demek de olan taygeldi anlam olarak ikinci kez evlenen kadının beraberinde getirdiği çocuk ya da çocuklara verilen bir isimdir. Bu kelimenin ayrı yazılması yazım hatası olarak kabul edilmiştir. Türkçede bir kelimenin bitişik yazılması için bu konuda oluşturulmuş kurallara uygun olması gerekir. Örneğin oyun, renk, hayvan, hastalık ve bitki isimleri bitişik yazılır.

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