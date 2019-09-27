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Kendilerine öyle bir ev yaptılar ki gören hayran kalıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2019 09:35 | Son Güncelleme

Herkesin barınması için bir eve ihtiyacı var. Bu bazen bir karavan bazen tek bir oda bazen de hayallerinizdeki bir ev olabilir. Bakalım bu evi sevecek misiniz?

Herkesin hayallerindeki ev kriterleri farklı ancak kendi evinizi kendiniz tasarladığınızı düşünmek oldukça zevkli. İşte bu çift hayallerini gerçeğe dönüştüren o evi kendileri tasarladı. Zach Both ve Nicole Lopez kendi anılarını yaratacağı ve içinde kendilerini rahat hissedebilecekleri minimalist, konforlu ve bir o kadar da muhteşem bir ev inşa ettiler. Üstelik bu ev, ormanın içinde ve yemyeşil bir manzaraya sahip. Hadi hep beraber tasarlanan bu rüya eve bakalım! İşte ikilinin 1 yıllık çabanın ardından sahip oldukları rüya evden fotoğraflar...

KAMYONETTE YAŞAMAK ZORLAŞINCA KENDİ EVLERİNİ YAPTILAR

Tasarımcı ve sanat yönetmeni olan Zach Both, kamyonetiyle dünyayı gezerken Pasifik’te yolu Nicole Lopez’le kesişti ve bir ilişkiye başladılar. Nicole, dünya gezisinde Zach’e katıldı ve 3 yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerini bir kamyonetle gezdiler. Hem gezdiler hem de kamyoneti evleri olarak benimsediler. Nicole’e Portland, Oregon’dan iş teklifi gelince ikili bu teklifi değerlendirmek istedi ve Oregon’a gittiler. Artık bir kamyonette yaşamanın zor olacağını anlayan çift, farklı bir ev arayışına girdi. Bu arayış, Oregon’da son buldu. Yeni ev, yine bir kamyonetin dönüştürülmesiyle yapılabilir ya da ağaç ev tarzı olabilirdi. İşte ikilinin 1 yıllık çabanın ardından sahip oldukları rüya evden fotoğraflar...

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