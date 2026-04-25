Kendiliğinden yetişen doğal hazine! Bu otu toplayan 15 bin liraya satıyor

Batman'ın Sason ilçesinin sarp dağlarında yetişen ve bölgeye özgü endemik bir bitki olan zuzubak otu, hem lezzeti hem de şifalı olduğuna inanılan özellikleriyle dikkat çekiyor. Otun kilosu 15 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Yüksek rakımlı kayalık alanlarda doğal olarak yetişen bu nadir bitki, ilkbaharla birlikte köylüler için önemli bir gelir kapısına dönüşüyor. Özellikle Mereto Dağı, Zoveser Dağı ve Cobet Yaylası eteklerinde toplanan zuzubak otu, zorlu şartlarda ve sınırlı alanlarda yetişmesi nedeniyle oldukça değerli.

Toplandıktan sonra geleneksel yöntemlerle işlenen bitki, kaya tuzu ile birlikte dövülerek toz haline getiriliyor ve baharat olarak tüketime hazır hale getiriliyor. Bölgede yaşayan Mehmet Emin Beğen, zuzubak otunun hem aroması hem de sağlık açısından bilinen faydaları nedeniyle yoğun talep gördüğünü belirterek, "Bu bitki genellikle Mereto Dağı eteklerinde yetişiyor. Çok hoş bir kokusu var ve özellikle akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Nadir bulunduğu için kilosu 10 ila 15 bin lira arasında satılıyor'' dedi.

Zuzubak otunun yalnızca Sason'a özgü olmasının onu daha da özel kıldığını ifade eden Kadri Işık ise bitkinin bölge mutfağındaki yerini şu sözlerle anlattı:

''Bu otu hemen her yemekte baharat olarak kullanıyoruz. Özellikle salata ve ayrana kattığımızda çok farklı ve güzel bir lezzet veriyor.''

Doğal ortamda yetişen ve sınırlı miktarda toplanabilen zuzubak otu, yüksek fiyatına rağmen hem yöre halkı hem de farklı şehirlerden gelen alıcılar tarafından ilgi görüyor. Bölge ekonomisine katkı sağlayan bu "doğal hazine", Sason'un en dikkat çekici yerel ürünlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

