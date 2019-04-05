'Kendimi insan gibi hissetmiyorum' dedi, köpek gibi yaşamaya başladı!

37 yaşında İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Kaz James çocukluğundan beri kendini köpek gibi hissettiğini söylüyor.

İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmakta hep zorlandığını söyleyen James uzun yıllardır hayatını köpek gibi yaşıyor.

İş hayatında mağaza müdürlüğü yaparak para kazanan adam boş zamanlarında ise köpek kostümüyle geziyor.

James "Kendimi hiç bir zaman insan gibi hissetmedim. Dışarı çıktığım her an kendimi köpek gibi hissettim. Bunun ne olduğunu bilmiyordum ta ki benim gibi hisseden insanlarla tanışana kadar" dedi.

"ARKADAŞLARIMI YALIYORUM "

Arkadaşlarının onu artık kanıksadığını söyleyen adam onlarla karşılaştığında onların üzerine atladığını, tişörtlerini dişleyip onları yaladığını söylüyor.

Ailesinin onun çok küçük yaşlarından bu yana durumu bildiğini ancak bunun aile içinde hiç konuşulmadığını söylüyor.

İlk kez 17 yaşında bir internet sitesinde kendi gibi, kendini köpek hisseden kişilerle tanıştığını söyleyen James o anın çok 'özgürleştirici' hissettirdiğini vurguluyor.

Kimsenin duyamadığı seslere karşı bir köpek kadar hassas kulaklara sahip olduğunu söyleyen adam, gün içinde tasma taktığını ve bunu normal bulduğunu söylüyor.