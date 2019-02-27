Kendine yarış teklif eden bisikletli küçük kızı kırmayıp yarışan polis

Hollanda'da kaydedilen görüntülerde, küçük bir kız polise yarış teklif ediyor. Polis ise küçük kızın teklifini geri çevirmiyor ve yeniliyor.
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