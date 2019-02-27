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Kendine yarış teklif eden bisikletli küçük kızı kırmayıp yarışan polis

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri gülümsetti.

Hollanda'da kaydedilen görüntülerde, küçük bir kız polise yarış teklif ediyor. Polis ise küçük kızın teklifini geri çevirmiyor ve yeniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük Kız polis Yarış

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