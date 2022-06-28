Kendisi 21 kocası 79 yaşındaydı! Meksikalı genç şarkıcı kocası tarafından öldürüldü

Meksikalı şarkıcı Yrma Lydya, eşi Jesus Hernandez ile birlikte Mexico City'deki bir Japon restoranına yemeğe gitti. Yemekte gerilen çift tartışmaya başladı. Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda restoranın özel bir bölümünde yemek yiyen çiftin tartışması büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çiftin birbirine girmesinin ardından 79 yaşındaki Hernandez, eşi Lydya'yı üç el ateş ederek ölümüne sebep oldu.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Olayın ardından Hernandez'in korumasıyla birlikte olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak polisler tarafından tuzağa düşürülerek yakalandığı bildirildi. Polis raporlarına göre, Hernandez yakalandığında polis memurlarına kendisini serbest bırakmaları için rüşvet de teklif etti.

ŞİDDETE UĞRAMIŞTI

Ölümünden önce Lydya'nın Nisan ayında boşanma işlemleri başlatmak için bir hukuk firmasıyla temasa geçtiği iddia edildi. Yerel bir gazetenin haberine göre, Aralık ayında eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve başka bir olayda silahla tehdit ettiğini iddia eden Lydya, şiddete maruz kaldığını gösteren morarmış yüzünün fotoğraflarını da kanıt olarak sunmuştu.

AVUKATINDAN ŞOK İDDİA VE TALEP

Pazar günü mahkemeye çıkarılan Hernandez ve koruması Mexico City'deki bir hapishanede tutuklu yargılanırken, polisler soruşturmaya devam ediyor. Hernandez ve korumasının avukatı, ikilinin suçsuz olduğunu iddia etti ve Lydya'yı öldürenin eşi olmadığı konusunda ısrarcı. Avukatı, Hernandez'in yaşı nedeniyle ev hapsine alınması talebinde bulundu ancak yargıç bu isteğini reddetti. İkili, Perşembe günü yeniden mahkemeye çıkacak.

