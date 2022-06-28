Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kendisi 21 kocası 79 yaşındaydı! Meksikalı genç şarkıcı kocası tarafından öldürüldü

Kendisi 21 kocası 79 yaşındaydı! Meksikalı genç şarkıcı kocası tarafından öldürüldü

28.06.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki Meksikalı şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki Jesus Hernandez tarafından Mexico City'deki bir restoranda göğsünden vurularak öldürüldü. Lydya'nın daha önce de şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrılmak istediği iddia edildi. Kaçmaya çalışan Hernandez, başaramadı.

Kendisi 21 kocası 79 yaşındaydı! Meksikalı genç şarkıcı kocası tarafından öldürüldü

Meksikalı şarkıcı Yrma Lydya, eşi Jesus Hernandez ile birlikte Mexico City'deki bir Japon restoranına yemeğe gitti. Yemekte gerilen çift tartışmaya başladı. Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda restoranın özel bir bölümünde yemek yiyen çiftin tartışması büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çiftin birbirine girmesinin ardından 79 yaşındaki Hernandez, eşi Lydya'yı üç el ateş ederek ölümüne sebep oldu.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Olayın ardından Hernandez'in korumasıyla birlikte olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak polisler tarafından tuzağa düşürülerek yakalandığı bildirildi. Polis raporlarına göre, Hernandez yakalandığında polis memurlarına kendisini serbest bırakmaları için rüşvet de teklif etti.

ŞİDDETE UĞRAMIŞTI

yrma-lydya-1

Ölümünden önce Lydya'nın Nisan ayında boşanma işlemleri başlatmak için bir hukuk firmasıyla temasa geçtiği iddia edildi. Yerel bir gazetenin haberine göre, Aralık ayında eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve başka bir olayda silahla tehdit ettiğini iddia eden Lydya, şiddete maruz kaldığını gösteren morarmış yüzünün fotoğraflarını da kanıt olarak sunmuştu.

AVUKATINDAN ŞOK İDDİA VE TALEP

1-Nsqw

Pazar günü mahkemeye çıkarılan Hernandez ve koruması Mexico City'deki bir hapishanede tutuklu yargılanırken, polisler soruşturmaya devam ediyor. Hernandez ve korumasının avukatı, ikilinin suçsuz olduğunu iddia etti ve Lydya'yı öldürenin eşi olmadığı konusunda ısrarcı. Avukatı, Hernandez'in yaşı nedeniyle ev hapsine alınması talebinde bulundu ancak yargıç bu isteğini reddetti. İkili, Perşembe günü yeniden mahkemeye çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...
Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!
Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz penis büyütme ameliyatı...”
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Metroda cinsel ilişkiye girdiler! Annesi videoyu görünce...

Metroda cinsel ilişkiye girdiler! Annesi videoyu görünce...

Dekoltesini kimse anlamadı! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”

Dekoltesini kimse anlamadı! “Nerede başlıyor, nerede bitiyor?”

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.