Kendisi söylemiş! Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıklayan Rafa Silva için bu kararından vazgeçtiği ve takımda kalmak istediği iddiasını ortaya atmıştı. Portekiz basınından O Jogo, Rafa Silva'nın ve Beşiktaş'ta kalmak istediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İDDİALARA YALANLAMA

32 yaşındaki oyuncuya yakın bir kaynak, O Jogo'ya "Rafa Silva, Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü ve ayrılmak kararından geri adım atmaya yakın" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Öte yandan Rafa Silva konusundaki belirsizlik sürerken, Fenerbahçe Eski Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler YouTube'da katıldığı bir programda çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Yemeniciler açıklamasında "Rafa Silva Beşiktaş'a gelmeden önce Portekiz basınında, 'Rafa Fenerbahçe'ye mi geliyor?' diye Jose Mourinho'ya soru soruldu. Mourinho da, 'Rafa çok iyi bir oyuncu ama bildiğim kadarıyla Galatasaray'a gidiyor' cevabını verdi. Sonrasında oyuncu Beşiktaş'a transfer oldu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEDİ"

Bu sezonun başında ise bir sohbet sırasında Mourinho, Rafa'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Ancak böylesine büyük bir yıldızın Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmesi kolay değildi; nitekim gerçekleşmedi."