Kendisinden 20 yaş büyük oyuncuyla aşk yaşıyordu! Arzu Yanardağ ayrılık nedenini açıklarken şoke etti! 'Adam manyak çıktı...'

2006 yılında Ali Serter ile evlenip boşanan, 2008 yılında Serhat Türkan ile evlenen ve 3 yıl sonra yollarını ayıran Arzu Yanardağ, son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Yanardağ kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Mehmet Esen ile yeni bir aşka yelken açmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü. Bir davette ilişkisi hakkında 'her şey yolunda' diye konuşan Yanardağ'ın üç gün sonra gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı.

'ADAM MANYAK ÇIKTI...'

Arzu Yanardağ ayrılık üzerine açıklamalarıyla yine şaşırttı. Ünlü isim; 'Kameraların önünde sorunlarımızı anlatmıyoruz. Üç gün önce bana 'nasıl gidiyor?' diye sorduğunuzda çok kötü adam manyak çıktı diyemezsin' diyerek kahkahayı patlattı.

AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTTI

Muhabir ise 'Manyak mı çıktı?' diyerek inanamayıp bir kez daha sordu. Yanardağ 'Hayır çıkmadı. Ama öyle bile olsa diyemezsin yani. Tabii öyle diyorsun. Böyle verilmiş bir karar var dostluğumuz baki. Ben bunu ayrılığı yayınlarken de söyledim. Kendisi çok sağlam bir dost. Benim 20 yıllık arkadaşım. Kötü gün dostu. İyi kalpli, çok iyi bir tiyatro üstadı...' diyerek sözlerini tamamladı.