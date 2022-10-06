Kendisinden 22 yaş büyük oyuncuyla anılıyordu! Gülsim Ali'den özel hayat açıklaması

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan katıldığı galada yeni projesi olup olmadığına dair sorulara yanıt verdi. Gülsim Ali, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Projelerinden bahseden Gülsim Ali “Şu an için netleşen bir projem yok. Zaten olursa haberiniz olur. Benim tarzımın dışında bir projede yer almak isterim” dedi.

2.1.5 yılı aşkın süredir kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı konuşulan güzel oyuncu özel hayat sorularından ise rahatsız oldu.

Snob Magazin'in haberine göre; oyuncu konuda dair “Ben özel hayatımı ön planda tutmuyorum biliyorsunuz. Oyunculuğumun önüne geçmemesini istiyorum. Özel hayatım değil, oyunculuğum ön planda olmalı.” şeklinde cevap verdi.



