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  4. Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle lüks yatında! Leonardo DiCaprio'ya denizanası şoku

Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle lüks yatında! Leonardo DiCaprio'ya denizanası şoku

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.08.2024 08:52
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Leonardo DiCaprio lüks yatında kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle tatil yapıyor. Ünlü oyuncu denizde denizanası tarafından sokulunca neye uğradığını şaşırdı.

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve model sevgilisi Vittoria Ceretti, İtalya'da tatil yapıyor. 49 yaşındaki ABD'li oyuncu ile 26 yaşındaki İtalyan sevgilisi güneş ve denizin tadını çıkarırken, yatın merdivenlerinden inip denizde serinlerken fotoğraflandı.

49 yaşındaki Leonardo DiCaprio lüks yatında keyif yaparken denizde hiç beklemediği bir olay yaşadı.

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Leonardo DiCaprio, denizanası tarafından sokuldu.

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Oyuncu mayosunu yukarı çekip bacağındaki kırmızı lekeyi ortaya çıkarırken üstü çıplak vücudunu sergiledi. 26 yaşındaki Vittoria ise endişeyle yaraya baktı.

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Leonardo DiCaprio'nun yarasına yatta hızlıca müdahale edildi.

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Leonardo DiCaprio
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