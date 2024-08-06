Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle lüks yatında! Leonardo DiCaprio'ya denizanası şoku

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve model sevgilisi Vittoria Ceretti, İtalya'da tatil yapıyor. 49 yaşındaki ABD'li oyuncu ile 26 yaşındaki İtalyan sevgilisi güneş ve denizin tadını çıkarırken, yatın merdivenlerinden inip denizde serinlerken fotoğraflandı.

49 yaşındaki Leonardo DiCaprio lüks yatında keyif yaparken denizde hiç beklemediği bir olay yaşadı.

Leonardo DiCaprio, denizanası tarafından sokuldu.

Oyuncu mayosunu yukarı çekip bacağındaki kırmızı lekeyi ortaya çıkarırken üstü çıplak vücudunu sergiledi. 26 yaşındaki Vittoria ise endişeyle yaraya baktı.



Leonardo DiCaprio'nun yarasına yatta hızlıca müdahale edildi.