Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu mesleklere sahipseniz vize sınırı kalkıyor! Kurallar baştan yazılacak

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı yeni vize stratejisi, Schengen’de çalışma ve seyahat kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Taslağa göre, ekonomik katkı sağlayan bazı meslek grupları için 90 günlük kalış sınırı esnetilebilir.

Bu mesleklere sahipseniz vize sınırı kalkıyor! Kurallar baştan yazılacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Avrupa Komisyonu, AB ekonomisini güçlendirmek ve küresel iş gücünü bölgeye çekmek amacıyla yeni bir vize yol haritası hazırladı. Yayımlanan strateji belgesinde, özellikle kısa süreli ama tekrar eden iş seyahatleri yapan profesyonellerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Komisyona göre mevcut vize uygulamaları, AB’nin ihtiyaç duyduğu iş gücü için caydırıcı hale gelmiş durumda.

Bu mesleklere sahipseniz vize sınırı kalkıyor! Kurallar baştan yazılacak 1

90 GÜN KURALI YENİDEN MASADA

Halihazırda Schengen bölgesinde, vizeye tabi olsun ya da olmasın üçüncü ülke vatandaşları 180 gün içinde en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu sürenin aşılması durumunda uzun dönem vize veya oturum izni gerekiyor.

Yeni taslakta ise, yerleşme amacı olmayan ancak iş gereği daha uzun süre kalması gereken meslek grupları için esnek bir model üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Bu mesleklere sahipseniz vize sınırı kalkıyor! Kurallar baştan yazılacak 2

HANGİ ALANLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Strateji belgesinde, AB sınırları içinde sık seyahat eden ve ekonomik katkı sunan bazı meslek grupları özel olarak değerlendiriliyor. Bunlar arasında;

*Avrupa genelinde turneye çıkan sanatçılar

*Uluslararası müsabakalara katılan sporcular

*Sınır ötesi projelerde görev alan teknik uzmanlar

*Sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen geçici iş gücü

*Uluslararası taşımacılık yapan lojistik çalışanları

yer alıyor.

Bu mesleklere sahipseniz vize sınırı kalkıyor! Kurallar baştan yazılacak 3

ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ KARMAŞA SONA EREBİLİR

Komisyon ayrıca, bazı AB ülkelerinin üçüncü ülkelerle yaptığı ikili vize anlaşmalarının sistemde karmaşaya yol açtığını vurguladı. Bu nedenle uzun vadede, tüm Schengen ülkelerinde geçerli olacak ortak kuralların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

(Kaynak: European Commission)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devenin olur mu demeyin! Milyonlarca pasaport çıkacakDevenin olur mu demeyin! Milyonlarca pasaport çıkacak
Türkiye'nin en uzunuydu: Rengi tamamen değişti! Türkiye'nin en uzunuydu: Rengi tamamen değişti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Vize pasaport ab meslek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.