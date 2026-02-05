Bu mesleklere sahipseniz vize sınırı kalkıyor! Kurallar baştan yazılacak

Avrupa Komisyonu, AB ekonomisini güçlendirmek ve küresel iş gücünü bölgeye çekmek amacıyla yeni bir vize yol haritası hazırladı. Yayımlanan strateji belgesinde, özellikle kısa süreli ama tekrar eden iş seyahatleri yapan profesyonellerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Komisyona göre mevcut vize uygulamaları, AB’nin ihtiyaç duyduğu iş gücü için caydırıcı hale gelmiş durumda.

90 GÜN KURALI YENİDEN MASADA

Halihazırda Schengen bölgesinde, vizeye tabi olsun ya da olmasın üçüncü ülke vatandaşları 180 gün içinde en fazla 90 gün kalabiliyor. Bu sürenin aşılması durumunda uzun dönem vize veya oturum izni gerekiyor.

Yeni taslakta ise, yerleşme amacı olmayan ancak iş gereği daha uzun süre kalması gereken meslek grupları için esnek bir model üzerinde çalışıldığı belirtildi.

HANGİ ALANLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Strateji belgesinde, AB sınırları içinde sık seyahat eden ve ekonomik katkı sunan bazı meslek grupları özel olarak değerlendiriliyor. Bunlar arasında;

*Avrupa genelinde turneye çıkan sanatçılar

*Uluslararası müsabakalara katılan sporcular

*Sınır ötesi projelerde görev alan teknik uzmanlar

*Sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen geçici iş gücü

*Uluslararası taşımacılık yapan lojistik çalışanları

yer alıyor.

ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ KARMAŞA SONA EREBİLİR

Komisyon ayrıca, bazı AB ülkelerinin üçüncü ülkelerle yaptığı ikili vize anlaşmalarının sistemde karmaşaya yol açtığını vurguladı. Bu nedenle uzun vadede, tüm Schengen ülkelerinde geçerli olacak ortak kuralların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

(Kaynak: European Commission)