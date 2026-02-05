Servet değerinde ilginç tasarım! Gören dönüp bir daha bakıyor

New Yorklu moda ikonu Caroline Vazzana, Ukraynalı tasarımcı Ksenia Schnaider imzalı “kare pantolonlarıyla” sosyal medyada olay yarattı.

Yaklaşık 745 dolarlık (yaklaşık 32 bin TL) bu sıra dışı tasarım, klasik kot anlayışını tamamen altüst etti.

SPONGEBOB BENZETMESİ GÜNDEMDE

Dört köşeli formuyla çizgi film karakterlerini andıran pantolonlar, kısa sürede avangart modanın yeni sembolü haline geldi. Vazzana, tasarımı “kelimenin tam anlamıyla giyilebilir sanat” olarak tanımlarken, sokaktan ve sosyal medyadan gelen tepkiler ise ikiye bölündü.

OYUNLARDAN İLHAM ALMIŞ

Tasarımcı Ksenia Schnaider, kare pantolon fikrinin dijital dünyadan geldiğini açıkladı. Roblox ve Minecraft gibi oyunlardaki köşeli avatarların ilham kaynağı olduğunu söyleyen Schnaider, “Gerçek bir vücudu kutu formuna sokmak, tasarım dilinde bir meydan okumaydı” dedi.

Her pantolon sipariş üzerine üretiliyor. İç kısmında özel deri kemer sistemi ve çıkarılabilir plastik destekler bulunuyor. Bu sayede pantolon hem formunu koruyor hem de yıkanabiliyor.