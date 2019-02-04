Kendisinden Türk bayrağı isteyen ihtiyar teyzeyi makam otomobili ile evine gönderdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.02.2019 09:41 | Son Güncelleme

Ümraniye sokaklarında vatandaşlarla buluşan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, pazarın çıkışında kendinden Türk bayrağı isteyen ihtiyar teyzeyi, makam otomobiliyle evine gönderdi. Minik bir çocuğu da seven Yıldırım, çocuğun burnunu kendi elleriyle sildi.

Yerel seçim için çalışmalarını sürdüren AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün de sokaklardaydı. Önce Dudullu Semt Pazarı’na giden Yıldırım, burada pazarın girişindeki AK Nokta’da vatandaşlarla sohbet etti.

YOĞUN İLGİ

Çocukları seven ihtiyarlarla sohbet eden Yıldırım, vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Bir ara minik bir çocuğu da seven başkan adayı Yıldırım, çocuğun burnunu cebinden çıkardığı mendille sildi. Daha sonra tezgahta satış yapan Halil Yıldız’a yönelen Yıldırım, burada da tespihler hakkında bilgi aldı. Yıldırım, beğendiği bir tespihi de satın aldı.

COCUK UMRANIYE

YAŞLI TEYZE TÜRK BAYRAĞI İSTEDİ

Dudullu’daki ziyaretlerin ardından Atakent Mahallesi’ne geçen Başkan adayı Yıldırım, burada da vatandaşlarla buluştu. Pazarın çıkışında sohbet ederken, ellerindeki poşetlerle ihtiyar bir teyzeyi gören Yıldırım, teyzenin yanına gelerek elini öptü ve bir isteği olup olmadığını sordu.

Yetmiş yaşındaki Emine Küçükyılmaz, Başkan adayı Yıldırım’dan sadece Türk bayrağı istedi.

KADIN

MAKAM OTOMOBİLİ İLE EVİNE GÖNDERDİ

Yıldırım, AK Parti’ye ait noktadan Türk bayrağı getirterek Emine Küçükyılmaz’a verdi. İhtiyar teyzenin evini soran Başkan adayı Yıldırım daha sonra Emine Küçükyılmaz’ı makam otomobili ile evine gönderdi.

Aldığı Türk bayrağı ile makam otomobiline götürülen Emine Küçükyılmaz, “Zahmet etmeyin yavrum” dese de Başkan adayı Yıldırım’ın talimatıyla evine kadar bırakıldı. Yıldırım’ın sokaklardaki çalışmaları ise gün boyunca sürdü. (İHA)

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ak parti türk bayrağı Ümraniye ismet yıldırım

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
İyi bakın bu sevgi gösterilerine seçimden seçime oluyor sizde sokakta karşılaşırsanız bu fırsatı kaçırmayın..
Vallaha ben kanmam böle gosterislere.milleti ahmak yerine koyuyorlar bugün elini öperler seçimden sonra da başka yerini öperler .
nasıl bir rant kapısı bu belediyeler acaba, bizim bura küçücük il, görevden alınan belediye başkanı ilin en zengini oldu, rant okadar büyükki yiyebilmek için yalamadıkları el kalmaz seçim öncesi, seçim bitsin yalatacaklar ama.
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