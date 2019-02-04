Kendisinden Türk bayrağı isteyen ihtiyar teyzeyi makam otomobili ile evine gönderdi

Yerel seçim için çalışmalarını sürdüren AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün de sokaklardaydı. Önce Dudullu Semt Pazarı’na giden Yıldırım, burada pazarın girişindeki AK Nokta’da vatandaşlarla sohbet etti.

YOĞUN İLGİ

Çocukları seven ihtiyarlarla sohbet eden Yıldırım, vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Bir ara minik bir çocuğu da seven başkan adayı Yıldırım, çocuğun burnunu cebinden çıkardığı mendille sildi. Daha sonra tezgahta satış yapan Halil Yıldız’a yönelen Yıldırım, burada da tespihler hakkında bilgi aldı. Yıldırım, beğendiği bir tespihi de satın aldı.

YAŞLI TEYZE TÜRK BAYRAĞI İSTEDİ

Dudullu’daki ziyaretlerin ardından Atakent Mahallesi’ne geçen Başkan adayı Yıldırım, burada da vatandaşlarla buluştu. Pazarın çıkışında sohbet ederken, ellerindeki poşetlerle ihtiyar bir teyzeyi gören Yıldırım, teyzenin yanına gelerek elini öptü ve bir isteği olup olmadığını sordu.

Yetmiş yaşındaki Emine Küçükyılmaz, Başkan adayı Yıldırım’dan sadece Türk bayrağı istedi.

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