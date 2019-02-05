Kendisine sorulmadan dünyaya geldi diye ebeveynini dava edecek!

Kendisini 'çocuksuzluk avukatı' olarak tanımlayan Raphael Samuel, çocukların bu yaşamla mücadele etmek zorunda bırakılmaması gerektiğini savunuyor.
Samuel, ebeveynlerin çocukla mutabakata varmadan onu hayata getirmeye hakları olmadığını düşünüyor.
Yakın vadede kendi ailesine dava açacağını söyleyen genç adam sanıldığının aksine ailesini çok sevdiğini ve şahane ilişkileri olduğunu savunuyor.
Samuel, "Hindistan'daki tüm çocuklara sesleniyorum, ailenize hiç bir şey borçlu değilsiniz" diyor.
"Müthiş bir hayatım oldu. Ama neden onların istediği gibi bir hayat sürmem ve iş bulmam gerektiğini anlamıyorum. hele ki bana dünyaya gelip gelmek istemediğimi sormamışlarken."
Samuel çiftlere, çocuksuz da bir yaşamın mümkün olduğunu bunun da seçenekler dahilinde olduğunu söylüyor.
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