Kendisine sorulmadan dünyaya geldi diye ebeveynini dava edecek!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

Dünyanın en ilginç serzenişlerinden biri Hindistan'ın Mumbai kentinden yükseldi. Zira 27 yaşındaki bir adam kendisine sorulmadan dünyaya getirildiği için isyanda ve ailesine dava açmaya hazırlanıyor.

Kendisine sorulmadan dünyaya geldi diye ebeveynini dava edecek!

Kendisini 'çocuksuzluk avukatı' olarak tanımlayan Raphael Samuel, çocukların bu yaşamla mücadele etmek zorunda bırakılmaması gerektiğini savunuyor.

Samuel, ebeveynlerin çocukla mutabakata varmadan onu hayata getirmeye hakları olmadığını düşünüyor.

Yakın vadede kendi ailesine dava açacağını söyleyen genç adam sanıldığının aksine ailesini çok sevdiğini ve şahane ilişkileri olduğunu savunuyor.

Samuel, "Hindistan'daki tüm çocuklara sesleniyorum, ailenize hiç bir şey borçlu değilsiniz" diyor.

"Müthiş bir hayatım oldu. Ama neden onların istediği gibi bir hayat sürmem ve iş bulmam gerektiğini anlamıyorum. hele ki bana dünyaya gelip gelmek istemediğimi sormamışlarken."

Samuel çiftlere, çocuksuz da bir yaşamın mümkün olduğunu bunun da seçenekler dahilinde olduğunu söylüyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
böylesi bir zihniyet varken akilliya ne gerek var sen doğmadan önce sana sorsalardı keşke ama sana nasıl ulaşacaklardı telefonla mi yıksa sms le mi söyleseydin dangalak herooooo
Haklı galiba
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